Susto en Binéfar: desalojadas diez personas por el riesgo de derrumbe del tejado de un edificio

El Ayuntamiento de Binéfar ha desalojado de forma preventiva a diez personas, integrantes de tres familias, ante el riesgo de derrumbe del tejado de un edificio comercial situado en la calle José Sanz, frente a las viviendas en las que residían los afectados.

Nueve de los desalojados han sido realojados en un hotel de la localidad, mientras que la décima persona ha optado por alojarse en otra vivienda por sus propios medios.

Los hechos se produjeron sobre las 17.00 horas del pasado sábado, 1 de agosto, cuando una de las cerchas de madera que sustentan la cubierta del establecimiento se rompió y cayó sobre una viga metálica de la estructura del tejado. El impacto provocó el desplazamiento de dicha viga y un corrimiento de la pared del inmueble, lo que hizo temer un posible colapso de la cubierta.

Tras detectarse los daños, el ayuntamiento activó las medidas de prevención necesarias y ordenó el desalojo de las viviendas situadas frente al edificio afectado para garantizar la seguridad de sus ocupantes.

La Policía Local procedió además al corte de un tramo de la calle José Sanz para impedir el acceso a la zona mientras se evaluaba la estabilidad del inmueble y se minimizaban los riesgos para vecinos y viandantes.

El establecimiento comercial permanece cerrado al público y, por el momento, no hay previsión de reabrir sus puertas hasta que se confirme que la estructura del edificio es completamente segura.

Técnicos municipales, junto con especialistas de la empresa propietaria del establecimiento, continúan analizando el estado de la estructura del tejado para determinar el alcance de los daños y las actuaciones necesarias para garantizar la estabilidad del inmueble.

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Hasta que concluyan estas inspecciones y se adopten las medidas correctoras oportunas, tanto el edificio comercial como el entorno afectado permanecerán bajo vigilancia y con restricciones de acceso por motivos de seguridad.