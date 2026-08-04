El Ayuntamiento de Huesca inaugura la calle Padre Huesca tras completar su reurbanización

El Ayuntamiento de Huesca ha inaugurado oficialmente este martes el último tramo reurbanizado de la calle Padre Huesca, comprendido entre la calle de la Merced y la plaza de Santa Clara. La actuación, que también ha incluido parte de la calle Manuel Bescós, ha transformado de forma integral este entorno del barrio de San Lorenzo.

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha presidido el acto de inauguración oficial, al que también han asistido miembros de la corporación municipal, responsables de la obra, vecinos y comerciantes de la zona. Tras la explicación técnica de los trabajos realizados, los asistentes han recorrido el tramo reurbanizado.

Las obras han supuesto una inversión de 877.524,67 euros, IVA incluido, de los que 121.650 euros proceden de fondos europeos NextGenerationEU, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Los trabajos han sido ejecutados por la empresa Domec SL sobre una superficie total de 1.796 metros cuadrados.

La intervención ha permitido crear una plataforma única que mejora la accesibilidad y facilita la convivencia entre peatones y vehículos. También se han renovado completamente las redes de abastecimiento y saneamiento, se han instalado nuevas canalizaciones de telecomunicaciones y alumbrado público con tecnología LED y se ha colocado nuevo mobiliario urbano.

El proyecto se ha completado con la plantación de arbolado y la instalación de jardineras en la calle Manuel Bescós, configurando un espacio más cómodo y cuidado para el paseo, la convivencia y la actividad de los establecimientos de la zona. Durante su intervención, la alcaldesa ha señalado que la actuación devuelve a Huesca "un espacio renovado, más accesible, más amable y mejor preparado para el futuro".

Lorena Orduna ha agradecido la paciencia del vecindario, el esfuerzo y la capacidad de adaptación de los comerciantes y el trabajo de los técnicos municipales, la empresa constructora y todas las personas que han participado en la obra.

La alcaldesa ha recordado que la reforma respondía a "una demanda histórica del barrio" y a la necesidad de solucionar los problemas que este entorno arrastraba desde hacía años. "Hoy vemos el resultado de ese trabajo: una calle completamente renovada y un espacio pensado para convivir, pasear y disfrutar de la ciudad", ha destacado.

Orduna también ha puesto en valor la importancia de Padre Huesca como calle comercial y como espacio vinculado a la actividad cultural, social, vecinal y asociativa de la ciudad. La renovación refuerza su papel como eje de conexión entre distintos puntos del centro y contribuye a dinamizar uno de los entornos con mayor actividad de Huesca.

"Una ciudad moderna se mide también por la calidad de sus espacios cotidianos, por la facilidad con la que una persona mayor puede caminar, una familia puede pasear con un carrito o un comercio puede abrir sus puertas en un entorno atractivo y cuidado", ha afirmado. La actuación se enmarca en el programa de Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada del barrio de San Lorenzo, en su primera fase, y tiene como objetivo mejorar la calidad urbana, la accesibilidad y el entorno residencial.

La alcaldesa ha expresado su deseo de que la calle vuelva a llenarse "de paseos, encuentros y actividad comercial, cultural, social y vecinal", como verdadero resultado de una intervención destinada a mejorar la calidad de vida y la convivencia en la ciudad.