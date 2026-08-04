El Ayuntamiento de Teruel adjudica una nueva parcela municipal para la construcción de viviendas

El Ayuntamiento de Teruel ha dado un nuevo paso en su política de impulso a la vivienda con la adjudicación de la parcela municipal, situada en la calle Margarita Salas número 4, para la construcción de un nuevo edificio residencial, tras culminar el procedimiento de adjudicación directa previsto en la normativa municipal. Esta actuación supone una nueva oportunidad para incrementar la oferta de vivienda en la ciudad.

La parcela deberá destinarse a la construcción de viviendas, en un plazo máximo de edificación de 24 meses, garantizando que el suelo municipal cumpla su función social y contribuya a generar nuevas oportunidades residenciales.

Desde el Ayuntamiento se ha destacado que la vivienda constituye una de las prioridades de la acción municipal. La puesta en el mercado de suelo municipal representa una herramienta eficaz para dinamizar la promoción de vivienda, generar empleo y seguir consolidando el crecimiento de la ciudad.

En este sentido, la adjudicación de esta parcela refleja la voluntad municipal de aprovechar el patrimonio público para dar respuesta a una demanda creciente de vivienda en Teruel. El expediente corresponde a la enajenación de una parcela municipal destinada expresamente a la construcción de un edificio de viviendas.

El Consistorio turolense continuará trabajando para promover nuevas iniciativas que permitan ampliar el parque de viviendas de la ciudad.