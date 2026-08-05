La A-230 afronta la recta final de sus obras en los más de 72 kilómetros entre Sariñena y Caspe: "Vamos a conseguir una carretera más robusta"
Se trata de una vía de la Red Básica de Carreteras de Aragón de 72,43 kilómetros que incluida en el Itinerario 4 del Plan Extraordinario de Carreteras
La carretera autonómica A-230 que une los municipios de Sariñena y Caspe atravesando de norte a sur la Comarca de Los Monegros y parte de la de Bajo Aragón-Caspe por los términos de Castejón de Monegros, Bujaraloz y Peñalba encara la recta final de las obras que, todo hace prever, finalicen antes de final de año.
El director general de Carreteras e Infraestructuras, Miguel Ángel Arminio, ha supervisado hoy sobre el terreno los trabajos del extendido del nuevo firme en el punto kilométrico 46, a la altura de Castejón de Monegros, una vía de la Red Básica de Carreteras de Aragón en la que se está actuando con un acondicionamiento integral consistente en la ampliación de la plataforma y modificaciones de trazado para convertirla en una vía más cómoda y segura.
Arminio ha comprobado que “las medidas de seguridad son las adecuadas y que la calidad de la construcción es la que se exige a través del proyecto constructivo aprobado y que el plazo de ejecución está dentro de lo previsto”. En este sentido, el responsable autonómico de Carreteras ha señalado que “la A-230 estará completamente terminada entre los meses de noviembre y diciembre de este año” y ha constatado importantes mejores en la vía, puesto que “veníamos de una carretera muy sinuosa, con bastantes curvas y muy estrecha, en torno a los cinco metros de calzada, y estamos dejando siete metros de calzada, con tres y medio por cada carril, y el correspondiente arcén”.
Respecto al tramo supervisado, Miguel Ángel Arminio ha comprobado como las máquinas se encuentran en plena ejecución del nuevo firme, que se realiza a base de material seleccionado mezclado con cemento para obtener una superficie de mayor resistencia sobre la que expandir posteriormente las capas de asfalto y de rodadura. “El resultado es óptimo porque la base de la carretera es fundamental para su durabilidad y con esta técnica novedosa vamos a conseguir una carretera más robusta y resistente que la que había”.
El PEC: 630 millones en obras en 51 carreteras
Estas actuaciones se realizan en el marco del Plan Extraordinario de Carreteras, con el que se está actuando en 51 vías de la Red Autonómica Aragonesa con una inversión en obras de 630 millones para renovar por completo 1.760 kilómetros y 95 travesías y construir seis nuevas variantes.
En el caso concreto de la A-230, las actuaciones se enmarcan en el Itinerario 4 Huesca-Monegros, cuya inversión asciende a 51,12 millones de euros para actuar en 150 kilómetros de cuatro carrteras: además de la A-230, la A-129, la A-131 y la A-1213. Un itinerario que actualmente se encuentra al 75% de ejecución.
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