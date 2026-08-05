El Ayuntamiento de Huesca aprueba por unanimidad recuperar la propiedad del edificio de los multicines

El pleno del Ayuntamiento de Huesca ha aprobado por unanimidad este miércoles la extinción anticipada del derecho de superficie sobre el edificio de los multicines por incumplimiento de las obligaciones esenciales de la empresa adjudicataria, por lo que permite al consistorio recuperar la total propiedad del inmueble.

Esta decisión viene motivada por el impago del canon y el incumplimiento de las obligaciones de mantenimiento e inversión, así como consolidar la titularidad del suelo y de las edificaciones a favor del ayuntamiento para iniciar los trámites para recuperar la posesión del inmueble libre de ocupantes y cargas.

El concejal de Urbanismo, Iván Rodríguez, ha agradecido el respaldo unánime de la corporación y ha afirmado que este acuerdo permite dar "otro paso" para que la ciudad recupere los multicines e iniciar un proceso de mejora de las instalaciones.

El pleno también ha aprobado, con los votos del equipo de gobierno del PP y del concejal no adscrito y el rechazo del PSOE y Vox, un suplemento de crédito de 25.700 euros destinado a reforzar partidas de publicidad institucional y patrocinios para un programa deportivo, un espacio sobre el campus biosanitario y la difusión de actividades festivas.

Asimismo, la corporación ha autorizado la elevación del límite de gasto plurianual para adquirir contenedores de residuos reacondicionados por un importe cercano a 96.200 euros, una propuesta que ha sido respaldada por PP, PSOE y el concejal no adscrito.

También ha salido adelante un crédito extraordinario de 30.000 euros para financiar un convenio con la Universidad de Zaragoza destinado a la cátedra de Medicina de Montaña y otro con CEO-Cepyme Huesca para impulso empresarial, contó con el apoyo del PSOE y el concejal adscrito.

Por unanimidad se ha aprobado el convenio con la comarca Hoya de Huesca para la prestación del servicio de teleasistencia hasta 2027, la modificación de la ordenanza del Espacio de Arte Joven para incorporar tarifas específicas en cursos intensivos y la concesión de la Cruz de Servicios Distinguidos de la Policía Local a cinco responsables de instituciones militares y cuerpos de seguridad.

Entre los acuerdos adoptados se han fijado los días 22 de enero, San Vicente, y 17 de febrero como festivos locales del calendario escolar del curso 2026-2027.

El pleno también ha dado luz verde por unanimidad a dos propuestas de resolución presentadas por Vox para crear una red inteligente de identificación de interpretación del patrimonio histórico de Huesca y para elaborar un plan municipal de hidratación y acceso al agua potable con un inventario de fuentes públicas y mejoras en su red.

La sesión plenaria ordinaria del 5 de agosto de 2026 ha concluido con la lectura de una declaración institucional suscrita por todos los grupos municipales mostrando "la más firme condena" a las recientes agresiones violentas registradas en la ciudad.