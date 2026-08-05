La Justicia de Aragón sugiere a Educación abrir un aula de 2 años en la localidad de Santa Cilia

La Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, ha sugerido al Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón que valore la apertura de un aula de 2 años en la localidad oscense de Santa Cilia, correspondiente al último curso del primer ciclo de Educación Infantil.

La recomendación responde a varias quejas presentadas por familias del municipio, con el respaldo del Ayuntamiento de Santa Cilia, que reclamaban la implantación de este servicio para el próximo curso escolar. Según exponían, la medida facilitaría la conciliación familiar, permitiría la escolarización de los menores en su localidad y reforzaría la oferta de servicios en el medio rural.

Además, tal y como recuerda el Justiciazgo, señalaban que el Centro Rural Agrupado (CRA) Río Aragón dispone ya de instalaciones adecuadas para acoger el aula sin necesidad de realizar obras.

En su respuesta, el Departamento de Educación explicó que la creación de nuevas aulas requiere una planificación previa basada en criterios demográficos, informes técnicos y disponibilidad de recursos y recordó que no es posible incorporar nuevas plazas una vez aprobada la oferta educativa de un curso.

No obstante, la Justicia de Aragón considera que la normativa educativa y la Ley de dinamización del medio rural respaldan el impulso de servicios educativos que favorezcan al arraigo de población y la igualdad de oportunidades en los municipios rurales.

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En este sentido, destaca que la apertura del aula contribuiría tanto a mejorar la conciliación de las familias como al equilibrio territorial y a la fijación de población en el medio rural aragonés.