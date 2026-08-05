Villanúa inaugura el Museo del Telar para divulgar el oficio de elaboración de tejidos

Villanúa abre este miércoles las puertas del Museo del Telar, un nuevo espacio dedicado a la conservación y divulgación del tejido tradicional que permitirá mostrar al público la colección reunida durante casi treinta años por Muskilda Bretos. El museo, ubicado en el sótano de la antigua casa de los maestros, nace con el objetivo de preservar un oficio ya desaparecido y reforzar la oferta cultural y turística de la localidad.

El edificio que alberga el nuevo museo desempeña actualmente diferentes funciones municipales, ya que acoge el comedor escolar en la primera planta y la guardería en la planta baja. Con la apertura de este espacio expositivo, el inmueble incorpora un nuevo uso vinculado al patrimonio etnográfico y a la artesanía tradicional.

El recorrido comienza con una explicación sobre las principales fibras naturales utilizadas históricamente en la elaboración de tejidos, como el lino, el cáñamo y la lana. A continuación, los visitantes podrán conocer los tintes naturales y las plantas empleadas para obtener distintos colores, así como las herramientas propias del trabajo en el telar, entre ellas lanzaderas, canilleras y otros utensilios.

Para Muskilda Bretos, impulsora del proyecto, el elemento central del museo es el gran telar tradicional, donde se explica el proceso de elaboración de los tejidos y las diferentes técnicas empleadas para crear distintas texturas y acabados. El recorrido concluye con una muestra de prendas y piezas confeccionadas en el telar.

El museo incorpora también una tienda de artesanía que irá ampliando progresivamente su oferta durante los próximos meses. En ella se podrán adquirir productos elaborados por artesanos de la zona, como artículos de cuero, velas, flores secas, jabones o cosmética natural, entre otros.

Otro de los telares el museo. / AYUNTAMIENTO DE VILLANÚA

La intención del ayuntamiento es que este espacio evolucione más allá de una exposición permanente y se convierta en un punto de encuentro para la divulgación de las técnicas textiles tradicionales. Por ello, está previsto organizar visitas guiadas y cursos relacionados con el tejido artesanal, con el propósito de dotar al museo de una programación dinámica.

El alcalde de Villanúa, Luis Terrén, ha destacado que el municipio tiene "la suerte de conservar estos telares", un patrimonio que considera puede convertirse en un importante reclamo turístico durante los meses de verano. Además, ha señalado que el objetivo es que tanto el museo como las actividades que se desarrollen en él generen un nuevo foco de interés para quienes visitan la localidad.

El Museo del Telar abrirá únicamente durante la temporada estival. Durante el mes de agosto podrá visitarse de miércoles a domingo, en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas. En septiembre permanecerá abierto únicamente los fines de semana.

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Con esta iniciativa, Villanúa incorpora un nuevo equipamiento cultural que visibiliza la artesanía tradicional y recupera la memoria de un oficio que durante siglos formó parte de la vida cotidiana de los pueblos del Pirineo, contribuyendo al mismo tiempo a diversificar la oferta turística del municipio.