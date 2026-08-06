Empiezan las obras de la cafetería del hospital de Alcañiz con 286.355 euros de inversión
Por el momento se están repartiendo las comidas a los acompañantes de pacientes desde las cocinas del propio centro
Las obras de adecuación del espacio destinado a la cafetería en el nuevo hospital de Alcañiz han dado inicio esa semana y se prolongarán por unos dos meses. El coste de la actuación es de 286.355,22 euros y la empresa adjudicataria ha sido Instalaciones Integrales de Hostelería Euroline, SL.
Esta intervención va a permitir adaptar el espacio destinado a este servicio, ubicado junto al vestíbulo de la entrada principal del hospital, que estará disponible tanto para usuarios, como para los trabajadores del centro.
De forma paralela, se trabaja en la licitación de la concesión de la gestión del servicio de la cafetería, para poder adjudicarla en las próximas semanas. El objetivo es que cuando está finalizada la obra ya se cuente con la empresa prestadora del mismo, para que pueda abrirse la cafetería cuando antes.
Mientras no se dispone de ella, el hospital está facilitando servicio de comidas desde las propias cocinas del centro a aquellos acompañantes de pacientes ingresados que residen fuera de Alcañiz y no tienen posibilidad de salir del hospital.
De hecho, hasta ahora, se han servido unas 2.100 comidas a acompañantes, lo que supone el 36% del total de las suministradas a los pacientes hospitalizados. También hay máquinas de vending en algunas zonas del centro.
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