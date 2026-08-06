Los vecinos del portal 2 de Santa Clara de Huesca vuelven a casa “con incertidumbre”

Los vecinos del portal número 2 de la plaza Santa Clara de Huesca, el de mayor tamaño del conjunto con cuarenta viviendas, han comenzado a regresar a sus casas ocho meses después del desalojo preventivo realizado en noviembre por problemas estructurales y lo hacen “con incertidumbre”.

Uno de los vecinos es Fernando Broto que ha reconocido a EFE este jueves que la vuelta a su vivienda la ha hecho “con incertidumbre” y ha criticado la atención ofrecida a las personas mayores y dependientes durante el desalojo.

Broto ha considerado que las ayudas fueron “mínimas” y que tanto el ayuntamiento como los servicios sociales “han abandonado” a este colectivo.

En el caso de su madre, con un grado de dependencia, la alternativa de alojarse en un establecimiento hotelero no resultó viable y ha lamentado que, tras solicitar apoyo a las administraciones, la respuesta fuera un listado de residencias privadas.

Este vecino también ha señalado que muchas familias no conocen el coste definitivo que deberán asumir porque siguen apareciendo desperfectos propios de la antigüedad del edificio, aunque confía en que las subvenciones o ayudas municipales reduzcan esa cuantía.

Por su parte, el arquitecto de las obras, Rafael Zalba, ha explicado a EFE que la estructura de los inmuebles quedó consolidada hace semanas, pero el regreso de los vecinos se ha retrasado para garantizar el correcto funcionamiento de servicios como el agua, el gas o la red de alcantarillado.

Las obras de consolidación de la estructura del edificio comenzaron el pasado mes de diciembre y consistieron en el apuntalamiento de los tres edificios afectados mediante la instalación de 200 puntales de alta resistencia.

Las actuaciones han tenido una inversión de unos 500.000 euros en el bloque 2, cerca de 280.000 euros en el 3, y 350.000 euros en el 4. Estas cantidades han sido financiadas por las comunidades de propietarios y las ayudas concedidas por el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Huesca.

El desalojo tuvo lugar en noviembre de 2025, cuando unos 200 vecinos fueron desalojados de sus viviendas en la plaza Santa Clara. El ayuntamiento de la localidad ordenó la salida de estas personas ante el riesgo de colapso de los cuatro edificios situados en la plaza. La medida afectó a unas 77 viviendas que estaban ocupadas entre los portales 1, 2, 3 y 4 de Santa Clara. Los primeros en regresar lo hicieron a mediados del pasado mes de julio, siete meses después.

En las semanas previas, el área de Urbanismo agilizó los trámites para que quedara firmado el documento que autorizaba el regreso y aseguró el compromiso del ayuntamiento en devolver "cuanto antes" la normalidad a este céntrico punto de la ciudad de Huesca.

El informe que en su momento elaboró el arquitecto oscense Rafael Zalba fue el que utilizó el ayuntamiento para ordenar el desalojo. Este fundamentaba en el análisis de unas muestras de las pilonas del bloque 4 enviadas al laboratorio IGEO2, que constató como conclusión la existencia de graves patologías. A la vista del resultado de los análisis y de la inspección visual del resto de los bloques 3 y 2 y verificar daños similares en los pilones, el arquitecto propuso el desalojo inminente de estos edificios por seguridad y por el riesgo de colapso del bloque nº 4, extensible todo ello a los 3,2 y 1.