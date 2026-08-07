Grandes infraestructuras
Ya es oficial: el tramo de autovía más importante (y polémico) del Pirineo aragonés se ejecutará por 135 millones
El Gobierno de España adjudica la ejecución de la variante de Jaca que unirá Pamplona con la autovía Mudéjar (A-23), tendrá ocho kilómetros e incluirá tres viaductos, cinco pasos superiores y cinco inferiores, un falso túnel y una pasarela peatonal
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 135,3 millones de euros (IVA incluido), el contrato de las obras para construir la Variante de Jaca, una autovía de ocho kilómetros que conectará la A-21 de los Pirineos con la A-23 (Mudéjar), rodeando por el norte esta importante localidad de la provincia de Huesca.
Este nuevo tramo de autovía enlazará por el este con la autovía A-23 entre Sabiñánigo y Jaca, y por el oeste con los tramos puestos en servicio en los últimos años de la autovía A-21 entre Jaca y Puente de la Reina. De esta manera, se consigue dar continuidad al itinerario formado por estas autovías que, junto con la A-22 (Lleida-Huesca), constituyen un eje alternativo al corredor del Ebro para el tráfico del largo recorrido y es de gran importancia para la vertebración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Además, la actuación sirve para descongestionar el tráfico que pasa por Jaca, ya que constituyeuna variante a la ciudad que los vehículos de largo y medio recorrido podrán utilizar en lugar de las travesías N-330a y N-240 que cruzan el municipio y que son actualmente de paso obligado. De esta manera, se disminuirán los ruidos y otras molestias relacionadas con el tráfico y se incrementará la seguridad vial.
Por otro lado, la variante contribuirá a una mejora de la comodidad de los usuarios de estas carreteras, ya que disminuyen los tiempos de recorrido al evitar el paso por travesías con velocidad limitada a 50 km/h, numerosas intersecciones (algunas semaforizadas) y pasos peatonales.
Características técnicas
El nuevo tramo de autovía tendrá 8,05 kilómetros de longitud y contará con 2 calzadas separadas por una mediana de ancho variable (3,5 metros hasta el río Aragón, 7,0 metros en adelante), carrilesde 3,5 metros, arcenes exteriores de 2,5 metros e interiores de 1,0 metros.
Las conexiones de este tramo de autovía se materializan mediante la construcción de tres enlaces: Jaca Este, que comunicará con un centro comercial, las urbanizaciones de la zona y la zona oriental del municipio; Jaca Norte, que conectará con la N-330 que se dirige a Somport y con la N-330A por la que se accede a la localidad; y Jaca Oeste, que conecta con las carreteras N-240 y A-2605.
Por otro lado, se construirán 3 viaductos (uno en el enlace de Jaca Norte, otro sobre el río Aragón y un tercero sobre el arroyo Castiella), 5 pasos superiores, un falso túnel de 200 metros de longitud en la zona del hospital, una pasarela peatonal y 5 pasos inferiores. También se ampliarán 2 pasos inferiores existentes y 6 muros.
Finalmente, en cuanto a medidas de integración ambiental, destaca la gestión de la tierra vegetal y la realización de siembras y plantaciones para la revegetación de taludes e integración paisajística de la obra, la corrección del efecto barrera (con especial mención al paso del Camino de Santiago), el vallado cinegético para tratar de impedir el acceso a la fauna y las protecciones contrala contaminación acústica.
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