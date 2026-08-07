Ya es oficial: el tramo de autovía más importante (y polémico) del Pirineo aragonés se ejecutará por 135 millones

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 135,3 millones de euros (IVA incluido), el contrato de las obras para construir la Variante de Jaca, una autovía de ocho kilómetros que conectará la A-21 de los Pirineos con la A-23 (Mudéjar), rodeando por el norte esta importante localidad de la provincia de Huesca.

Este nuevo tramo de autovía enlazará por el este con la autovía A-23 entre Sabiñánigo y Jaca, y por el oeste con los tramos puestos en servicio en los últimos años de la autovía A-21 entre Jaca y Puente de la Reina. De esta manera, se consigue dar continuidad al itinerario formado por estas autovías que, junto con la A-22 (Lleida-Huesca), constituyen un eje alternativo al corredor del Ebro para el tráfico del largo recorrido y es de gran importancia para la vertebración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Además, la actuación sirve para descongestionar el tráfico que pasa por Jaca, ya que constituyeuna variante a la ciudad que los vehículos de largo y medio recorrido podrán utilizar en lugar de las travesías N-330a y N-240 que cruzan el municipio y que son actualmente de paso obligado. De esta manera, se disminuirán los ruidos y otras molestias relacionadas con el tráfico y se incrementará la seguridad vial.

Por otro lado, la variante contribuirá a una mejora de la comodidad de los usuarios de estas carreteras, ya que disminuyen los tiempos de recorrido al evitar el paso por travesías con velocidad limitada a 50 km/h, numerosas intersecciones (algunas semaforizadas) y pasos peatonales.

Características técnicas

El nuevo tramo de autovía tendrá 8,05 kilómetros de longitud y contará con 2 calzadas separadas por una mediana de ancho variable (3,5 metros hasta el río Aragón, 7,0 metros en adelante), carrilesde 3,5 metros, arcenes exteriores de 2,5 metros e interiores de 1,0 metros.

Las conexiones de este tramo de autovía se materializan mediante la construcción de tres enlaces: Jaca Este, que comunicará con un centro comercial, las urbanizaciones de la zona y la zona oriental del municipio; Jaca Norte, que conectará con la N-330 que se dirige a Somport y con la N-330A por la que se accede a la localidad; y Jaca Oeste, que conecta con las carreteras N-240 y A-2605.

Por otro lado, se construirán 3 viaductos (uno en el enlace de Jaca Norte, otro sobre el río Aragón y un tercero sobre el arroyo Castiella), 5 pasos superiores, un falso túnel de 200 metros de longitud en la zona del hospital, una pasarela peatonal y 5 pasos inferiores. También se ampliarán 2 pasos inferiores existentes y 6 muros.

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Finalmente, en cuanto a medidas de integración ambiental, destaca la gestión de la tierra vegetal y la realización de siembras y plantaciones para la revegetación de taludes e integración paisajística de la obra, la corrección del efecto barrera (con especial mención al paso del Camino de Santiago), el vallado cinegético para tratar de impedir el acceso a la fauna y las protecciones contrala contaminación acústica.