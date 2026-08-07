Huesca ultima los preparativos de las ferias de San Lorenzo: puesta a punto del reciento ferial
La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, supervisa el recinto ferial que contará con 30 atracciones, 17 infantiles y 13 para adultos
La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha visitado este viernes, como cada año, el recinto ferial para comprobar que, una vez finalizado el montaje, las instalaciones se encuentran preparadas para su puesta en funcionamiento en las Fiestas de San Lorenzo y cuentan con las correspondientes medidas de seguridad.
Ha estado acompañada en el recorrido por la concejal de Fiestas, Nuria Mur, y el concejal de Servicios Generales, José Miguel Veintemilla, además de representantes de Bomberos, Policía Local y Servicios Generales del ayuntamiento. También ha participado el presidente de la Asociación de Feriantes de Huesca, Iván Sada.
Las ferias tienen prevista su puesta en marcha el próximo domingo, 9 de agosto, coincidiendo con el inicio de las fiestas de San Lorenzo, y permanecerán en funcionamiento hasta el domingo 16 de agosto. No obstante, la alcaldesa ha indicado que "quizás se pudiera abrir mañana --día 8-- por la tarde-noche", pero es algo que "dependerá un poco del tránsito de los vehículos que traen los feriantes".
El recinto contará este año con un total de 30 atracciones, de las que 17 estarán destinadas al público infantil y 13 a adultos. A ellas se sumarán 17 casetas de tiro y otros juegos de habilidad y 12 puestos de hostelería.
Entre las novedades de este San Lorenzo destaca la llegada desde Italia de la atracción Inverter 360 The King, que se incorpora por primera vez al recinto ferial oscense y será uno de los principales atractivos de esta edición. "Las inspecciones ya se están pasando, entre hoy y mañana se realizarán todas como siempre", ha precisado Orduna.
16.383 metros
Las instalaciones ocupan una superficie total de 16.383 metros cuadrados. De ellos, 3.793 metros cuadrados corresponden a las atracciones para adultos; 2.745, a las infantiles; 1.210 metros cuadrados, a los establecimientos de hostelería y otros usos; y 1.303 metros cuadrados, a las casetas y tómbolas.
El recinto volverá a contar además con dos jornadas de ferias inclusivas, en las que se reducirá el sonido y la iluminación para favorecer el disfrute de las atracciones por parte de las personas con especial sensibilidad a estos estímulos. Serán los días 12 y 13 de agosto, entre las 19.00 y las 20.30 horas.
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