Valeria Corrales, pregonera de las fiestas de San Lorenzo 2026 de Huesca: "Vivir ese momento desde el balcón va a ser increíble"

PREGUNTA: Lo primero de todo, ¿cómo está? ¿Cómo lleva los nervios previos al momento del pregón?

RESPUESTA: La verdad que estoy muy nerviosa, pero con muchas ganas y con mucha ilusión de poder vivir ese momento, sobre todo porque ya cada vez falta menos y la verdad es que por suerte se me ha pasado muy rápido, entonces tengo muchas ganas de que llegue ya el día y disfrutar de esos instantes.

P: ¿Cómo es el momento de recibir esa llamada donde le dicen “Valeria vas a ser pregonera de las fiestas de San Lorenzo”?

R: Me llamaron el mismo día que salió en los medios y que lo dijeron públicamente, esa misma mañana. Y si te digo la verdad es que no me lo esperaba para nada, entonces lo recibí con mucha ilusión y con mucho orgullo y honor, obviamente. Entonces, sinceramente ese día fue un poco loco y tuve muchas entrevistas, muchos medios contactaron conmigo, haciendo que esta experiencia fuese aún más bonita. Luego ya cuando llegó la noche ya empecé a procesarlo todo y me di cuenta de lo que iba a hacer era muy fuerte.

P: ¿Qué significa para usted que se le otorgue este reconocimiento como divulgadora?

R: Yo creo que a lo largo de mi vida me han pasado cosas increíbles, he recibido un montón de premios, de reconocimientos y demás, pero es que el hecho de poder lanzar el cohete desde el balcón de Huesca para dar inicio a las fiestas de San Lorenzo, habiendo nacido aquí y vivido aquí toda mi vida, es el más importante de todos y es que es algo que nunca me hubiera imaginado. Entonces, me da mucho orgullo poder hacer esto para mi ciudad, que seguro que es algo que cualquier oscense desea hacer alguna vez en su vida.

P: Más allá de los galardones que comenta, ¿qué hace que este pregón sea tan especial?

R: El haber estado toda mi vida aquí, habiendo vivido las fiestas de San Lorenzo y ver lo importante que son para cualquier persona de Huesca, sobre todo el primer día, el día 9. También ver de cerca el sentimiento que hay de unión y el ambiente que hay todos los días de estas fiestas. Y la verdad es que tengo un sentimiento muy fuerte, entonces al sentirlo de esta forma, lanzando el cohete y viendo todo desde arriba, a toda la gente, vivir ese momento desde el balcón va a ser increíble.

P: Este año, como dice, estará en el balón y no entre la multitud, ¿cómo cree que va a vivir esos instantes previos y ese momento de prender la llama?

R: Yo creo que ni me lo puedo imaginar, porque sí que he visto vídeos de otros años y veo toda la gente desde arriba y sí que me parece increíble que sea yo quien ahora esté allí, de verdad, es que no me lo voy a creer. Creo que será como estar en shock un poco cuando esté allí viendo a todo el mundo, pero a pesar de eso voy a disfrutar muchísimo de esta experiencia única y con muchas ganas de poder lanzar el cohete y ver a toda la gente feliz de que empiece ya.

P: ¿Diría que este es uno de los momentos más especiales que le ha regalado la ciencia y su labor como divulgadora?

R: Sí, sí, desde luego. Me acuerdo de cómo empecé, que fue programando, construyendo Legos, construyendo robots desde mi casa y yo solo lo hacía porque me lo pasaba bien, para mí era como un juego. Nunca me imaginaría que gracias a empezar haciendo eso que tanto me gustaba y que para mí era jugar me llevaría a lanzar el cohete en un día tan importante. Pero no solo a eso, sino a todo este trayecto que he hecho a lo largo de mi vida. Es algo increíble que la ciencia me ha dado y que todo el trabajo y esfuerzo me ha llevado a esto y estoy muy orgullosa.

P: Continuando con la ciencia, ¿cree que este pregón va a servir para poner en valor el talento y la ciencia, sobre todo para las generaciones más pequeñas?

R: Sí, me gustaría mucho que sirviese para eso porque con nuestro canal de YouTube siempre lo que digo es que queremos inspirar y motivar a niños y niñas para que se introduzcan en el mundo de la tecnología y la ciencia. Entonces, sí que cuantos más premios y más reconocimientos recibo, ayudan muchísimo más a dar a conocer a todo el mundo lo que es la tecnología y que descubran que es importante. Cualquier niño y niña, donde esté, puede aprender y puede descubrir que la tecnología no tiene límites y que está en todo lo que vivimos en nuestro día a día y va a seguir estando en todo en el futuro. Entonces creo que es muy importante que también se dé visibilidad a eso.

P: ¿Tiene algún pequeño guiño a la divulgación y a la ciencia o hacia alguna persona en el discurso del pregón?

R: Sé que se puede poner un símbolo, entonces voy a poner el logo de Valpat, que es algo que me acompaña durante todos estos años. Me hace mucha ilusión que gracias a todo el trabajo que hemos hecho junto a Patricia pueda estar lanzando yo el cohete, entonces ese va a ser mi guiño. Pero, sobre todo, también estaré pensando en mi familia, en mis amigos y en todo este recorrido de todos estos años que me ha traído hasta aquí.