El Ayuntamiento de Tarazona destina 12.000 euros a apoyar al comercio y al tejido empresarial local: "Queremos fomentar que se compre en casa"

El Ayuntamiento de Tarazona ha suscrito un nuevo convenio de colaboración con la Asociación de Comercio, Servicios e Industria de Tarazona (ACT), al que destina 12.000 euros, con el objetivo de fomentar la actividad económica y contribuir al fortalecimiento del tejido empresarial de la ciudad.

El acuerdo ha sido firmado por el alcalde de Tarazona, Tono Jaray; el concejal de Industria y Comercio, José Antonio Docando; y la presidenta de la ACT, María Moreno. Esta colaboración permitirá financiar diferentes iniciativas y proyectos dirigidos a dinamizar el comercio local, fomentar el consumo de proximidad y apoyar a las pequeñas y medianas empresas de Tarazona.

Jaray ha señalado que la ciudad atraviesa una situación positiva desde el punto de vista industrial y del empleo. "Tarazona tiene, desde el punto de vista industrial y del empleo, una buena situación, con los niveles de desempleo más bajos de los últimos años. Desde el punto de vista económico también estamos en una situación positiva. Sin embargo, es verdad que el comercio atraviesa en estos momentos una situación compleja debido a la competencia de las grandes compañías y al comercio online, que afecta especialmente a los pequeños comercios y al comercio tradicional".

En este sentido, el alcalde ha reafirmado el compromiso del ayuntamiento con el comercio de proximidad. "Desde el ayuntamiento queremos fomentar que se compre en casa, en nuestro comercio de cercanía. Tenemos la voluntad de apoyar a estas personas, que son nuestros vecinos y amigos, para que puedan seguir desarrollando su actividad. Este convenio es un ejemplo más de las iniciativas que impulsamos desde el ayuntamiento. Gracias por la labor que realizáis día a día".

Por su parte, el concejal de Industria y Comercio, José Antonio Docando, ha puesto en valor el trabajo que desarrolla la asociación a lo largo de todo el año. "Desde el ayuntamiento agradecemos la predisposición que tiene la entidad durante todo el año y las actividades que realizáis para dinamizar el entorno de la ciudad. Sin olvidarnos también de las campañas de Volveremos, que sirven para impulsar aún más todas estas acciones. Compremos en Tarazona, porque tenemos un comercio extraordinario", ha manifestado.

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La presidenta de la ACT, María Moreno, ha agradecido el apoyo del ayuntamiento y ha destacado la importancia de mantener la cooperación entre ambas entidades para continuar impulsando el comercio local. "Gracias por el apoyo, porque sin él no sería posible llevar adelante todas las acciones de dinamización que realizamos. Tenemos que seguir trabajando para mantener el comercio de Tarazona como un referente, no solo de la ciudad, sino también de la comarca y de las provincias limítrofes".