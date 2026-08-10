Desestimados los recursos contra la licitación de la ayuda a domicilio de Calatayud
El consistorio bilbilitano avanza en el proceso de licitación del servicio de ayuda a domicilio tras el fallo favorable del TACPA
El Ayuntamiento de Calatayud (Zaragoza) ha anunciado este lunes que el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) le ha comunicado que desestima los recursos que se habían presentado contra la licitación del contrato del servicio de ayuda a domicilio de la localidad.
En una nota de prensa, el consistorio ha precisado que el concejal y portavoz del grupo municipal Ciudadanos Tú Aragón, Jorge Lázaro, y la representación legal de las trabajadoras del servicio municipal fueron los que presentaron los recursos que han quedado desestimados.
Y ha avanzado que, a partir de ahora, continuará el proceso administrativo para que sea una empresa especializada la encargada de la ayuda a domicilio, siempre bajo la supervisión y con el seguimiento continuado de los servicios sociales municipales.
De esta forma, la mesa de contratación proseguirá con la tramitación y resolverá la valoración para la posterior adjudicación.
El nuevo contrato contempla 24.500 horas de atención anuales, lo que amplía la capacidad actual, y prevé la atención en horario festivo con 312 horas en esas fechas.
Según el ayuntamiento, el fallo del TACPA respalda que la junta de gobierno es competente para ser el órgano municipal que apruebe el expediente, porque el total del importe del contrato es de 2.642.212,09 euros, IVA excluido, de manera que, al no superar el 10 % de los recursos ordinarios municipales, la competencia corresponde al alcalde y, por delegación, a la junta de gobierno local.
El portavoz de Ciudadanos Tú Aragón lo cuestionaba entendiendo que la competencia era del Pleno.
Dicho tribunal considera también acreditadas y justificadas las características y condiciones de la subrogación de las trabajadoras que recurrían esta cuestión.
"El ayuntamiento no se desentiende del servicio de ayuda a domicilio con este contrato, sino que sigue siendo de titularidad pública y las funciones de información, valoración, diagnóstico, prescripción, coordinación, supervisión, planificación y evaluación siguen correspondiendo a la administración local a través de su propio personal”, ha manifestado la concejala Simona Dragan.
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