Emoción y tradición en el día grande de San Lorenzo: un comienzo de fiestas marcado por los actos religiosos

Huesca vive este lunes el día grande de sus fiestas patronales, en honor a San Lorenzo, con un programa que está marcado por los actos religiosos, con la primera actuación de los Danzantes y la solemne procesión y la misa pontifical.

Tras la actuación de los Danzantes, el busto de San Lorenzo ha salido de la Basílica, para iniciar la procesión, que este año ha contado con una novedad: debido al nombramiento del rey Felipe VI como cofrade de honor de la Cofradía de San Lorenzo ha sonado el himno de España.

Así, acompañado, como marca la tradición, por los Danzantes y la Banda de Música, San Lorenzo ha recorrido el trayecto entre la plaza de San Lorenzo y la Plaza de la Catedral, donde ha permanecido, mientras el Ayuntamiento recepcionaba a los Danzantes, que ofrecían sus bailes, para continuar el recorrido de nuevo hacia la Basílica de San Lorenzo, donde ha tenido lugar la misa del día 10.

En la procesión, han participado las mairalesas, numerosos oscenses ataviados con indumentaria tradicional y autoridades, entre ellos, la corporación municipal, encabezada por la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna; miembros del ejecutivo regional, como la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero y la consejera de Agricultura, Arancha Simón; de la DPH, con su presidente Isaac Claver a la cabeza; representantes de las Cortes de Aragón y de la Comarca de la Hoya de Huesca, así como miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Un año más, la procesión se ha desarrollado conforme marca la tradición y este año también ha contado con los oscenses críticos que esperan al paso de las autoridades para trasladar sus quejas. Así, en la Calle Las Cortes, La Plataforma por la Dignidad de los Barrios, integrada por los barrios de la Encarnación, María Auxiliadora, San José y Perpetuo Socorro, mostraba una pancarta en la que reclamaba "dignidad".

El portavoz de la Plataforma, Javier Moreno, ha reclamado mejoras para la ciudad y ha dicho que "creemos que Huesca está perdiendo muchas oportunidades, no sabemos nada del proyecto del Isuela, tenemos el centro de salud del Santo Grial cerrado, son muchas cosas que no podemos permitir".

Asimismo, la Plataforma en Defensa del Patrimonio, ha reivindicado que parte del edificio del Seminario se recupere y se adapta como centro cívico.

El grupo de críticos de la cuesta de Santiago ha hecho entrega a las autoridades de un panfleto con una clara referencia 'Gafas de visión selectiva', en el que se apunta que "El eclipse pasa rápido", pero que "los problemas se quedan". En el mismo, se añade que "Las gafas de visión selectiva permiten ver grandes anuncios e inauguraciones" y pide "no mirar para otro lado" y "enfocar la realidad local", ya que este tipo de gafas "bloquean el patrimonio deteriorado, la falta de vivienda, las persianas bajadas y la falta de oportunidades para la industria local".

El portavoz de este grupo ha dicho que "llevamos más de 35 años acudiendo a la cuesta de Santiago para reivindicar con humor, con educación y con respeto" y "es que sólo hay que darse una vuelta por los Cosos, hay locales que no abren, locales vacíos, si nos damos un paseo por los polígonos industriales vemos su estado de semiabandono, ni hay suelo industrial".

Así, la procesión ha continuado por le Coso Alto, hasta llegar de nuevo a la Basílica de San Lorenzo, en la que el Obispo de Huesca, el Padre Pedro Aguado, ha oficiado la misa de San Lorenzo.

Primera actuación de los Danzantes de Huesca

La albahaca ha vuelto a perfumar este lunes la plaza de San Lorenzo de Huesca con el primer baile de los Danzantes de Huesca, que ha destilado emoción y tradición a partes iguales.

Los cincos dances (Las Espadas, los Palos Viejos, los Palos Nuevos, las Cintas y el Degollau), junto a los acordes de la Banda de Música de Huesca, han congregado a cientos de oscenses en la céntrica plaza de la ciudad desde primera hora de la mañana para vivir uno de los momentos de más arraigo de las fiestas patronales.

La tradición centenaria de los Danzantes de Huesca cada día atrae a más gente, un público además entregado, y ha combinado escenas de folclore como el olor de la albahaca del rapatán y los trajes de los danzantes con elementos propios de los nuevos tiempos como el mayoral equipado con un pinganillo para hacer la comunicación más fluida.

Entre quienes han vivido este San Lorenzo de una manera especial ha sido Jesús Silano, uno de los danzantes debutantes que, tras completar su primera actuación, no ha podido ocultar la emoción por haber cumplido uno de los momentos que llevaba tiempo imaginando.

“Intensísimo, increíble, emocionante. Ha sido el disfrute en su máxima exponente”, ha resumido Silano con la emoción a flor de piel y visiblemente emocionado, recordando a familiares que le hubiera gustado que estuvieran este día 10 de agosto viéndole danzar.

Ha asegurado que “no se puede explicar con palabras” y ha afirmado ser consciente de que entrar como danzante es una responsabilidad que va más allá de una actuación en las fiestas de San Lorenzo.

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Emoción y tradición en la primera actuación de los Danzantes de Huesca / EFE/ Javier Blasco

Otra cara de la emoción la ha protagonizado José Luis Ramos, que ha danzado por última vez tras llevar haciéndolo durante más de tres décadas. “Sabes que es la última vez y tienes mucha emoción. Ha sido algo muy grande”, ha explicado Ramos, quien ha reconocido que se le hará extraño no danzar en la plaza el próximo año y ha mandado un mensaje para las nuevas generaciones para que sigan manteniendo la tradición y la vivan “lo mejor posible”.