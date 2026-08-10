El incendio de Santa María de la Peña se recrudece y obliga a movilizar a la UME

Declarado un incendio forestal este lunes en Santa María de la Peña, municipio perteneciente al término de Peñas de Riglos en la comarca de la Hoya de Huesca. El fuego se encuentra activo desde las 12.37 horas afectando a la carretera A-132, lo que ha obligado a cortarla y a activar la Situación Operativa 1, nivel 1 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (PROCINFO).

Alrededor de las 14.49 horas de la tarde se ha actualizado la Situación Operativa a nivel 2, debido a la rápida escalada del incendio. La Unidad Móvil de Emergencias (UME) ha sido movilizada al lugar del foco inicial para colaborar en las labores de contención y extinción de este.

Se ha desplegado un amplio dispositivo del Operativo INFOAR del Gobierno de Aragón para hacer frente a las llamas. Entre los medios movilizados se encuentran las unidades helitransportadas de Teruel y Ejea, ambas con helicópteros medios, y la de Bailo equipada con un helicóptero ligero. Junto a estos, también participa el helicóptero de Coordinación H0.

En el ámbito terrestre, el operativo cuenta con cuatro brigadas y tres autobombas, además, del desplazamiento de un Puesto de Mando Avanzado Ligero acompañado de técnicos y por el Director Técnico de Extinción y personal de apoyo del Grupo de Apoyo a la Dirección de Extinción (GADEX).

A este dispositivo se han sumado medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), con dos aviones anfibios FOCA, un avión de coordinación (ACO), un avión bombardero procedente de Plasencia, dos helicópteros bombarderos ligeros y un avión anfibio de Reus.

Los pocos caminos transitables y el terreno escarpado de la orografía del lugar son uno de los puntos clave que están dificultando las labores de los cuerpos terrestres, la situación de acceso cada vez es más compleja pero continúan tratando de controlar el incendio.

Asimismo, los Bomberos de la Diputación Provincial de Huesca han movilizado una nodriza para reforzar las labores de extinción y abastecimiento de agua.

El incendio permanece activo y los efectivos continúan trabajando en la zona para tratar de controlar y extinguir el fuego.