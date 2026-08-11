Caspe prohibirá una práctica habitual durante sus fiestas si se activa la alerta por incendios

El Ayuntamiento de Caspe ha anunciado en sendos bandos emitidos por la alcaldesa, Ana María Jarque, y la Policía Local, que el lanzamiento de petardos estará prohibido durante las Fiestas de San Roque --del 12 al 17 de agosto-- en el caso de que el Gobierno de Aragón active la alerta roja o roja plus por riesgo de incendios forestales.

En cualquier caso, el horario para esta actividad estará limitado a la franja entre las 19.00 y las 21.00 horas y a un espacio seguro situado en el parking de la avenida Chiprana, donde se permitirá tirar petardos de las categorías F1 --bombetas, bengalas y fuentes pequeñas-- y F2 --petardos pequeños y fuentes de luz multicolor--. Desde el Consistorio caspolino han insistido en que estos artefactos pirotécnicos, a excepción de las bombetas, no estarán permitidos fuera de este horario y espacio.

Con el objetivo de que las fiestas patronales sean "disfrutables para pequeños y mayores", en el ayuntamiento han rogado respeto y cumplimiento estricto de estas normas y horarios, advirtiendo de posibles sanciones de no hacerse.

Además, la alcaldesa ha pedido a las peñas de la localidad que "den ejemplo de respeto y convivencia mientras extienden su alegría", ha animado a vivir las fiestas en los espacios públicos y a ser "pacientes" y también "respetuosos", tratando de conciliar la diversión con el descanso.

A ello ha sumado su deseo de que Caspe sea "modelo de limpieza y respeto mutuo", citando la prohibición del uso de envases de vidrio en la vía pública, a excepción de las terrazas de los bares, y pidiendo a los caspolinos que se abstengan de lanzar harina, huevos o cualquier otro producto "que moleste a los ciudadanos y que impida disfrutar en armonía".

Por su parte, la Policía Local ha avanzado que mediará para que "con un poco de cordura y voluntad por todas las partes" se puedan conciliar la alegría de las actividades en la calle con el derecho al descanso, pidiendo a las peñas que eviten "ruido excesivo, suciedad y actitudes irreverentes".

Asimismo, ha recordado que está expresamente prohibida la participación de menores de 16 años en los festejos taurinos, salvo que vayan acompañados por padres o tutores legales, así como a aquellas personas que estén afectadas por el consumo de alcohol o drogas.

En este sentido, ha recomendado un consumo moderado de alcohol en adultos y que se reduzca a cero en el caso de los menores, además de reiterar que es incompatible con la conducción.

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Por último, la Policía Local ha reiterado que las agresiones no son justificables tampoco durante las fiestas y ha instado a actuar en el caso de sospechar que alguna persona ha sufrido o está sufriendo una agresión sexual, recurriendo al Punto Violeta o llamando al 016.