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Un desprendimiento obliga a cortar la carretera A-139 entre Benasque y Llanos del Hospital

El corte afectaba a ambos sentidos de la circulación y se ha abierto un carril como paso alternativo

Vista del valle y del municipio de Benasque.

Vista del valle y del municipio de Benasque. / SERVICIO ESPECIAL

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El Periódico de Aragón

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Un desprendimiento ha obligado a cortar la carretera A-139 entre la localidad de Benasque y Llanos del Hospital (Huesca) este miércoles, ha informado el Gobierno de Aragón.

El corte de esta carretera, en el Pirineo de Huesca, en la comarca de Ribagorza, afectaba a ambos sentidos de la circulación, han informado las mismas fuentes. Como paso alternativo, se ha abierto un carril.

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