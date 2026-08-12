Un desprendimiento obliga a cortar la carretera A-139 entre Benasque y Llanos del Hospital

Un desprendimiento ha obligado a cortar la carretera A-139 entre la localidad de Benasque y Llanos del Hospital (Huesca) este miércoles, ha informado el Gobierno de Aragón.

El corte de esta carretera, en el Pirineo de Huesca, en la comarca de Ribagorza, afectaba a ambos sentidos de la circulación, han informado las mismas fuentes. Como paso alternativo, se ha abierto un carril.