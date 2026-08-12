Huesca recicla menos este San Lorenzo: recogidas 250 toneladas de residuos durante los tres primeros días de las fiestas

Los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Huesca han recogido más de 250 toneladas de residuos durante los tres primeros días de las fiestas de San Lorenzo, de los que 195 corresponden a la fracción resto, según ha informado el consistorio.

La cifra de fracción resto supone algo más de cuatro toneladas por encima del mismo periodo del año pasado, cuando se recogieron 190.830 kilos.

Hasta la fecha, según fuentes municipales, el domingo 9 de agosto, día de inicio de los festejos, ha sido el de mayor volumen, con 76.440 kilos, un 75,5 % más que la media diaria anual de 2026, que se sitúa en 43.544 kilos. El día de San Lorenzo se recogieron 63.560 kilos y el día 11, 55.160 kilos.

El resto de fracciones ha descendido respecto a 2025, ya que se han recogido hasta ahora 15.100 kilos de envases (30.360 el año pasado), 26.848 de papel y cartón (27.760), 5.040 de vidrio puerta a puerta (8.820) y 8.280 de materia orgánica (10.090).

Estos datos reflejan que se ha reciclado menos y se ha depositado más basura en la fracción resto.

Para hacer frente al aumento de residuos, el dispositivo suma 248 contenedores y cubos adicionales a los 2.200 habituales, además de refuerzos en las rutas nocturnas, el servicio puerta a puerta y los horarios de recogida.

En materia de limpieza, se han empleado 72 litros de detergentes y desinfectantes, y como novedad este año se aplica un neutralizador de olores de orina en las zonas más afectadas, junto con un nuevo jabón de aroma cítrico. También se han usado 285.000 litros de agua para el baldeo de calles, 20.000 más que el año pasado.

Noticias relacionadas

Los urinarios instalados, que este año se han ampliado de 6 a 20, están teniendo buena acogida dado que solo el día 10 se recogieron 5.400 litros, 3.600 en el Casco Antiguo y 1.800 en el Tubo.