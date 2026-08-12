Sallent de Gállego impulsa dos nuevas promociones de Vivienda de Protección Oficial: ubicación, plazos y requisitos

El Ayuntamiento de Sallent de Gállego ha procedido al desbroce de dos parcelas de titularidad municipal con el objetivo de avanzar en la puesta en marcha de dos nuevas promociones de Viviendas de Protección Oficial (VPO). El objetivo es continuar dando pasos lo antes posible, comenzando por la realización de los levantamientos topográficos y la redacción de dos proyectos básicos, uno para cada una de las dos posibles ubicaciones contempladas. Se trata de dos parcelas municipales situadas en la zona de Sarrato: una de ellas cuenta con una superficie aproximada de 1.003 m² y la otra con 1.700 m².

El consistorio sallentino realizó el pasado otoño un sondeo entre los vecinos y vecinas del municipio para conocer el número de personas interesadas en acceder a una Vivienda de Protección Oficial. Entre los requisitos establecidos para participar en esta consulta se encontraban haber permanecido empadronado en el municipio durante más de cinco años y no disponer de ninguna vivienda en propiedad.

Actualmente, un total de 108 personas figuran inscritas como interesadas. Tras este sondeo, el pasado 5 de febrero se celebró una reunión informativa con las personas interesadas. Durante el encuentro, representantes del Ayuntamiento y el presidente de la cooperativa de la última promoción de VPO realizada en Sallent de Gállego en 2025, explicaron los próximos pasos a seguir, las parcelas previstas y los requisitos de participación establecidos por el Gobierno de Aragón para la adquisición de este tipo de viviendas, entre otros aspectos.

En este momento, la prioridad es avanzar en la redacción de los dos proyectos básicos, que permitirán determinar el número de viviendas que podrían construirse en cada parcela, una cifra que inicialmente se estima en torno a 50 viviendas en total. Además de disponer de una primera estimación económica de la actuación. Una vez definidos estos aspectos, uno de los siguientes pasos será buscar vías de financiación para hacer viables las promociones, antes incluso de proceder a la constitución de la futura cooperativa de propietarios. Esta cuestión se considera prioritaria a la vista de las dificultades de financiación a las que tuvo que hacer frente la cooperativa de la anterior promoción de VPO realizada en Sallent.

El Ayuntamiento prevé convocar en el mes de septiembre una nueva reunión con todas las personas interesadas. Para entonces, se espera disponer de los proyectos básicos, lo que permitirá concretar nuevos datos sobre las características de las futuras promociones y avanzar en la definición del proyecto.

Estas nuevas promociones de VPO se sumarán a la construcción de 56 viviendas destinadas a trabajadores, promovida por Suelo y Vivienda de Aragón. Actualmente se encuentra en proceso de licitación el contrato mixto para la redacción del proyecto y la construcción de la residencia. Para el alcalde de Sallent de Gállego, Jesús Gericó, la vivienda constituye una de las principales prioridades para garantizar el futuro y la calidad de vida de los vecinos del municipio. En este sentido, considera que «resultaría mucho más fácil solucionar el problema de la vivienda si se declarase Zona de Mercado Residencial Tensionado un territorio que claramente cumpliría con las condiciones». No obstante, el alcalde defiende que existen otras soluciones más eficientes y adaptadas a la realidad del municipio, como la cesión de suelo municipal y el impulso de nuevas promociones de vivienda pública.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Sallent de Gállego continúa trabajando para incrementar la oferta de vivienda a disposición de los vecinos y facilitar el acceso a una vivienda a las personas que desean desarrollar su proyecto de vida en el municipio.