Seis "minibueyes" protagonizan el segundo encierro infantil de las fiestas de San Lorenzo de Huesca

Seis minibueyes, de seis meses, con un peso aproximado de 150 kilos han protagonizado el encierro infantil que ha organizado la empresa que gestiona la plaza de toros de Huesca. Un acto que forma parte de las fiestas de San Lorenzo y que ha contado con muchos niños que han corrido delante de los mansos.

Los animales han realizado el trayecto entre la Plaza San Lorenzo y la Plaza de Toros, corriendo tras una multitud de niños que entre nervios, miedo y diversión han participado en esta segunda edición del encierro infantil.

Se trata de un acto organizado por Tauroemoción, cuyo CEO, Alberto García, ha resaltado la gran respuesta por parte de los niños y el deseo de que quede instaurado en el programa de fiestas de San Lorenzo. "Comenzamos esta iniciativa el año pasado junto con el ayuntamiento y fue un éxito tan grande que lo queremos dejar como algo tradicional para todos los años. Sólo hay que ver cómo está de concurrido y esto es hacer afición y para los niños es un acto esencial de las fiestas".

Gabriel García Lázaro, el ganadero responsable del miniencierro ha dicho que "son animales pequeños que rondan los seis meses y desde que nacen a las madres las tenemos en casa y desde los cuatro meses que los destetamos los sacamos a los pueblos para los niños".

El CEO de Tauroemoción ha resaltado el gran ambiente taurino que se respira hoy en la ciudad, ya que además los niños han tenido la posibilidad de asistir a una pequeña formación con Morenito de Aranda al llegar a la plaza de toros y, esta tarde, regresan los vitorinos a Huesca después de 13 años. García ha asegurado que estos toros han levantado gran expectación.

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Debido a este regreso de los vitorinos a Huesca esta tarde, ha participado también en el mini encierro Victorino Martín García, ganadero de la ganadería de los Victorinos, al que le parece una excelente idea que los niños participen de esta forma en la fiesta. "Este encierro es muy importante porque son bueyes muy pequeños y los niños no corren riesgo y es una forma de que vivan la fiesta desde pequeños, una gran iniciativa".