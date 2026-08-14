Calamocha se prepara para sus fiestas patronales: programa, conciertos, bonos y actos del 14 al 17 de agosto

El Ayuntamiento de Calamocha ya tiene todo preparado para las fiestas patronales 2026, en honor a la Virgen de la Asunción y San Roque, que se celebran del 14 al 17 de agosto con una amplia propuesta de actividades pensada para disfrutar en compañía y dirigida a todos los públicos. Música, espectáculos familiares, actos tradicionales, programación taurina y celebraciones religiosas vuelven a formar parte de unos días especiales para vecinos y visitantes.

El alcalde de Calamocha, Manuel Rando, y el concejal de Festejos, Inocencio López, han destacado el trabajo realizado para preparar un programa variado y equilibrado, "tenemos propuestas para todas las edades para que vecinos y visitantes puedan disfrutar al máximo de las fiestas patronales", han asegurado.

El chupinazo tendrá lugar hoy a las 19.00 horas de la tarde de este viernes, desde el balcón del Ayuntamiento, con las palabras del alcalde y de una de las representantes de la juventud. A continuación, la jornada festiva continuará en la plaza del Peirón con la discomóvil J.L. Events y la actuación del grupo Puro Relajo.

El sábado 15 tendrá como uno de sus principales atractivos el musical tributo a Tina Turner, "Totally Tina", que se celebrará a las 00.00 horas en el recinto ferial. Durante la jornada también tendrán lugar algunos de los actos más tradicionales de las fiestas, como la ofrenda de flores a la Virgen, la corrida de toros, el Festival de Jotas, la ronda por las calles de la localidad y el tributo a Coldplay, 'Colplace', en la plaza del Peirón.

El domingo 16, jornada dedicada a San Roque, reunirá los actos religiosos en honor al patrón, con la tradicional procesión hasta la ermita, además del festival de rejones, el espectáculo infantil 'The Show Moscón', el castillo de fuegos artificiales y una de las actuaciones musicales más esperadas de estas fiestas: el concierto del 30 aniversario de Mojinos Escozíos. La noche se completará con la actuación de la Orquesta Nexus.

El lunes 17, festividad de San Roquico, pondrá el cierre a la programación con el concurso de recortes y la suelta de vaquillas, el musical Coco, la actuación del grupo folclórico Hei Show de Tahití, el espectáculo del Mago Invisible 'Nada es lo que parece' y la actuación de La Década Prodigiosa.

Por responsabilidad, el Ayuntamiento de Calamocha ha decidido suspender la traca de fin de fiestas, debido al riesgo de incendios forestales. "Llevamos un verano muy seco y con muchos episodios de fuego, no podemos permitirnos correr ningún riesgo", ha dicho Rando.

Junto a las actuaciones principales, el programa cuenta con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, acompañados por los Dulzaineros del Bajo Aragón, actividades infantiles, actos religiosos, propuestas culturales y tradicionales y una completa programación taurina, manteniendo así el carácter diverso y participativo de las fiestas de Calamocha.

Bono de fiestas

Uno de los principales compromisos del consistorio calamochino para esta edición ha sido mantener el precio de los bonos de fiestas. En esta edición, el bono infantil tendrá un precio de 15 euros para los nacidos entre 2014 y 2023; el bono para los nacidos entre 2010 y 2013 tendrá un coste de 20 euros; el bono juvenil, para los nacidos entre 2000 y 2009, será de 25 euros; y el bono de adultos, para los nacidos en 1999 y años anteriores, se mantendrá en 30 euros.

Además, el bono para jubilados y personas con discapacidad tendrá un precio de 20 euros, mientras que las familias numerosas y monoparentales podrán beneficiarse de un descuento del 20% sobre el precio del bono. Los nacidos en 2024, 2025 y 2026 tendrán acceso gratuito, aunque no ocuparán localidad.

Las entradas individuales para los espectáculos del recinto ferial tendrán un precio de 20 euros para Totally Tina y Mojinos Escozíos; 10 euros para el musical Coco y 15 euros para el espectáculo del Mago Invisible 'Nada es lo que parece'.

En cuanto a la programación taurina, las corridas de toros y el festival de rejones tendrán un precio de 30 euros en sombra, 25 euros al sol y 10 euros para niños de 8 a 14 años. Los menores de 8 años tendrán acceso gratuito siempre que vayan acompañados de un adulto con entrada. El bono para los festejos taurinos tendrá un precio de 55 euros a la sombra, 45 euros al sol y 20 euros para niños.

Por su parte, las entradas para el concurso de recortadores tendrán un coste de 10 euros para adultos y 5 euros para niños de entre 8 y 14 años, siendo gratuito para los menores de 8 años acompañados de un adulto con entrada.