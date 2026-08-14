Una tradición muy especial: Huesca recibe a los oscenses que viven lejos de la ciudad con motivo de San Lorenzo
La tradicional recepción reúne en el ayuntamiento a más de 50 oscenses residentes en distintos puntos de España y del extranjero
El Ayuntamiento de Huesca ha vuelto a abrir sus puertas a los oscenses que, aunque desarrollan su vida lejos de la ciudad, mantienen intacto su vínculo con Huesca. La tradicional recepción a los oscenses ausentes se ha celebrado en el Colegio de Santiago de la Casa Consistorial, dentro de la programación de las fiestas de San Lorenzo.
El encuentro ha reunido a más de 40 personas procedentes de diferentes puntos de España y de otros países, entre ellos Holanda, República Checa, Costa de Marfil, Polonia, México y Andorra, además de Tenerife, Barcelona y Madrid, entre otros.
Una cita que se ha convertido en uno de los actos más entrañables de las fiestas laurentinas y que ofrece cada año la oportunidad de reencontrarse, compartir recuerdos y mantener vivos los lazos con una ciudad que muchos tuvieron que dejar por motivos personales o profesionales, pero a la que continúan sintiéndose profundamente unidos.
La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha dado la bienvenida a los participantes y ha destacado que esta recepción representa el vínculo que permanece con Huesca independientemente de los kilómetros que nos separen. Asimismo, les ha animado a seguir llevando “el nombre de Huesca por el mundo con orgullo y cariño”.
La recepción ha estado acompañada por la actuación de la Agrupación Artística Osca, que ha acercado a los asistentes la música y el folclore aragonés y ha contribuido a crear uno de los momentos más especiales de la jornada.
Con este tradicional acto, el Ayuntamiento de Huesca reconoce también a todos aquellos oscenses que residen fuera de la ciudad y que, desde distintos lugares del mundo, continúan ejerciendo como embajadores de su tierra y manteniendo vivas sus raíces.
La celebración de las fiestas de San Lorenzo vuelve así a convertirse en una oportunidad para regresar a casa, recuperar recuerdos y compartir el orgullo de ser y sentirse oscense, sin importar la distancia
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