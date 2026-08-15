La Diputación de Zaragoza lanza un plan de 100 millones para apoyar a los municipios

La Diputación de Zaragoza lanzará en octubre un plan extraordinario de ayudas de unos 100 millones de euros. Se trata de la segunda mayor línea de ayudas en la historia de los ayuntamientos zaragozanos y de la propia DPZ después del plan +Provincia (que el año pasado distribuyó 123 millone de euros) y se tramitará como un plan de concertación .

“2025 fue un ejercicio histórico en el que batimos todos los récords de apoyo económico a nuestros pueblos con más de 250 millones de euros y este año no vamos a llegar a tanto pero va a ser el segundo mejor año de la historia con casi 200 millones de euros”, destaca el presidente, Juan Antonio Sánchez Quero, que recuerda que estas cifras están siendo posibles “gracias a la excelente salud económica de la Diputación de Zaragoza y a la buena marcha de la economía española, que ha incrementado sensiblemente los ingresos de las administraciones locales vía participación en los tributos del Estado”.

“Además, el plan extraordinario de unos 100 millones de euros lo vamos a poder convocar gracias a una modificación legal que ha impulsado el Gobierno de España que nos exime de aplicar un plan económico-financiero y nos permite volver a disponer de nuestro remanente de tesorería. El año pasado nos saltamos el techo de gasto para poder poner todos nuestros recursos al servicio de nuestros pueblos y gracias a esa modicación legal este año vamos a poder hacer lo mismo pensando siempre en lo mejor para nuestros municipios y para sus vecinos y vecinas”, subraya Sánchez Quero.

El PLUS 2027

A mediados de septiembre la Diputación de Zaragoza también convocará por tramitación anticipada el Plan Unificado de Subvenciones-PLUS 2027. El PLUS es el mayor plan de ayudas que los ayuntamientos zaragozanos reciben cada año, y para 2027 incrementa su cuantía un 50% pasando de 50 a 75 millones de euros.

El plan Agenda 2030

El 25 de agosto la DPZ va a celebrar un pleno extraordinario para lanzar el plan Agenda 2030 de este año, que estará dotado con 20 millones de euros y podrá destinarse tanto al arreglo de caminos (10 millones) como a la mejora de los servicios básicos municipales (10 millones). Una vez que estén habilitadas las partidas presupuestarias, el plan Agenda 2030 se convocará en el mes de septiembre y los ayuntamientos podrán hacer sus solicitudes para poder aprobarlo antes de fin de año.

El PLUS 2026

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En el pleno ordinario de septiembre la Diputación de Zaragoza aprobará el Plan Unificado de Subvenciones-PLUS 2026, que no se pudo aprobar antes de verano por las numerosas subsaciones que hubo que requerir a los ayuntamientos y por la necesidad de aprobar una modificación presupuestaria para adaptar las partidas del presupuesto a las solicitudes cursadas por los municipios. Una vez superada la fase de exposición pública, el PLUS 2026 quedará aprobado definitivamente en octubre.