Murero reúne este lunes a más de 800 personas en su romería a San Mamés

Más de 800 vecinos y visitantes participarán este lunes en la romería de Murero (Zaragoza) a la ermita de San Mamés, una celebración declarada Fiesta de Interés Turístico de Aragón en 2009 y que mantiene tradiciones como el baile del bolero de cara a la imagen del santo y la entrega del pan bendito tras la eucaristía.

La localidad del Campo de Daroca es el único municipio aragonés que celebra la festividad de San Mamés el 17 de agosto, una jornada organizada por la Cofradía de San Mamés que comenzará a las 10.00 horas con la salida de la procesión desde la iglesia de la Asunción.

Los participantes recorrerán a pie el kilómetro que separa el municipio de la ermita, camino en el que atravesarán la vega del Jiloca, en una comitiva encabezada por una singular cruz procesional del siglo XV que se conserva durante el año en el Museo Diocesano de Zaragoza y que es trasladada expresamente a Murero para la celebración.

Tras la cruz procesional se sitúan los estandartes de San Gregorio, la Virgen del Rosario y San Mamés, las reliquias de San Gregorio, la imagen de la Virgen del Rosario y, cerrando la comitiva, las reliquias de San Mamés.

Uno de los elementos más característicos de la romería es el tradicional dance a San Mamés, un bolero también declarado Fiesta de Interés Turístico de Aragón cuya peculiaridad es que los participantes bailan de cara al santo y de espaldas al sentido de la marcha.

La celebración destaca además por la participación de jóvenes, que portan las imágenes de los santos y mantienen viva una tradición a la que también se suman vecinos de otras localidades.

La procesión concluirá en la ermita de San Mamés, considerada el templo dedicado al santo más grande de España, donde se celebrará la eucaristía y se repartirá el tradicional pan bendito.

Durante el regreso al municipio se mantendrá otra de las tradiciones de la jornada, ya que los padres y madres con niños pequeños los aúpan hasta la peana de San Mamés para encomendarse al santo.

El origen de la celebración se remonta, según la tradición, a 1600, cuando San Mamés se apareció al párroco de Murero bajo la apariencia de un niño pastor y le pidió que se construyera una ermita mayor y digna de su patrón.

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Como han explicado desde la Diputación de Zaragoza en una nota de prensa, la tradición sitúa también en 1660 el origen del dance, cuando un vecino con problemas en las piernas habría sido curado tras rezar en la ermita y, en agradecimiento, prometió al santo organizar un baile.