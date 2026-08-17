El campus de datos de Blackstone en Calatorao podría recibir el visto bueno definitivo en septiembre

El campus de centros de datos que promueve Blackstone en Calatorao, conocido como proyecto Rhodes, es muy posible que obtenga su aprobación definitiva el próximo mes de septiembre una vez que el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), que ha decidido no someter el proyecto a evaluación ambiental estratégica ordinaria ni a evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión ha sido publicada en el BOA y establece medidas preventivas y correctoras adicionales en el proyecto.

Mientras se han ido cumpliendo los plazos, QTS Data Centers, la división tecnológica de Blackstone, ha ido desarrollando en Aragón, la comarca de Valdejalón y Calatorao, un programa de valor social que intenta su integración en el tejido de la comarca donde va a desarrollar su actividad.

Una vez que QTS presentó oficialmente el proyecto en Calatorao en el pasado mes de noviembre, se han ido sucediendo una serie de encuentros con entidades y asociaciones de todo tipo para articular mecanismos de colaboración que hagan visible la presencia de la empresa. El alcalde de Calatorao, David Felipe, no oculta su satisfacción por los primeros acuerdos que desde el ayuntamiento han ido cerrando con la empresa.

«Hemos firmado un convenio por el que la empresa aportará tres millones de euros para potenciar nuestras instalaciones de suministro de agua potable. Vamos a construir una balsa con capacidad para 10.000 metros cúbicos que nos servirá como reserva y garantía de cinco días de agua potable. La instalación contará con placas solares para reducir el consumo energético. También construiremos un depósito de agua tratada junto a los depósitos actuales y ampliaremos la potabilizadora actual ante demandas futuras».

La actividad de QTS ha sido intensa a lo largo de 2026, con una dedicación especial al colegio público Domingo Jiménez Beltrán. Antes de finalizar el curso la empresa realizó una donación de 240 libros a la biblioteca del centro y los alumnos pudieron entrevistar en su emisora Educa Radio, a Elsa Techer, directora de desarrollo de QTS para España y a Rita Patel-Miller directora de estrategia Social de la empresa. Fruto de estos encuentros surgió un proyecto para mejorar las instalaciones del colegio en el que los alumnos colaboraron presentando cuarenta propuestas en un concurso para diseñar el patio del colegio.

Con motivo de estas visitas, los representantes de QTS, mantuvieron encuentros con asociaciones deportivas y culturales de Calatorao, de cara a buscar vías de colaboración que les permitan desarrollar sus objetivos.

El ayuntamiento de Calatorao y QTS mantiene una comunicación permanente y la web municipal ha servido de punto de recogida de formularios que expresan el interés de los residentes locales para trabajar o acceder a la formación en el proyecto del campus del centro de datos de Calatorao durante las fases de construcción y operación del programa.

En el enlace de la web se indica que «no es un formulario de solicitud de empleo. La industria de los centros de datos ofrece una amplia gama de oportunidades, por ejemplo, en oficios tradicionales de la construcción y en puestos operativos como analistas de datos, ingenieros mecánicos y eléctricos, paisajistas, personal de logística y muchos otros, y estamos interesados en dar mayor visibilidad a este sector y a la amplia gama de carreras profesionales disponibles para los residentes locales».

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La actividad de QTS a lo algo de este tiempo se ha extendido a la comarca de Valdejalón, donde ha participado en una feria de empleabilidad organizada en la Universidad Politécnica de La Almunia de Doña Godina (EUPLA) y tiene un acuerdo, pendiente de firma, para una Cátedra en la Universidad de Zaragoza.