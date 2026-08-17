El hospital de Alcañiz implanta un almacén inteligente en todas sus áreas asistenciales

El hospital de Alcañiz ha puesto en marcha un sistema de almacén inteligente basado en la metodología Kanban que se ha extendido a todas las áreas del centro, una iniciativa que refuerza la innovación en la gestión sanitaria y mejora la disponibilidad de materiales y la calidad de la atención a los pacientes.

El Gobierno de Aragón ha explicado en un comunicado que el nuevo mecanismo funciona mediante buzones electrónicos que generan los pedidos de forma automática, sin necesidad de trámites adicionales, lo que supone un cambio respecto al procedimiento del antiguo hospital, donde el personal debía tramitar manualmente cada semana la petición de cada referencia.

Con la implantación de este modelo en todo el edificio, el centro ha pasado de contar con tres almacenes Kanban ubicados en quirófanos, urgencias y una planta de hospitalización, a disponer de 23, cada uno con su correspondiente buzón electrónico.

Para ello, se han instalado estanterías y cajones específicos en los que cada producto se distribuye en dos compartimentos identificados con una tarjeta; cuando se agota el primero, el personal responsable traslada la tarjeta al buzón, que activa el pedido automáticamente.

La directora de Enfermería del hospital, María José Martínez Ferri, ha explicado que la extensión de este sistema responde a la apuesta del centro por un nuevo modelo logístico que sustituye la acumulación de existencias por una gestión dinámica, automatizada y orientada a la eficiencia, con beneficios para los profesionales, la organización y la ciudadanía.

Entre las ventajas del nuevo sistema, Martínez ha citado la reducción del volumen de stock, la prevención de roturas, el mejor aprovechamiento de espacio, una mayor trazabilidad de los materiales y la disposición de datos reales de consumo para la toma de decisiones, además de un ahorro de tiempo que permite a los profesionales dedicarse a otras tareas de gestión.

La responsable ha subrayado también el impacto positivo para los pacientes, que se benefician de tratamientos con mayor control, así como las mejoras medioambientales derivadas de la reducción de residuos sanitarios y emisiones de CO2.

El nuevo hospital de Alcañiz ha extendido esta apuesta por la innovación a otras áreas, como Farmacia, donde ya funciona un sistema automático de dispensación de medicamentos en todas las unidades de hospitalización, urgencias y quirófano.