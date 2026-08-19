Un 'cañoteado' por San Roque: la Puebla de Híjar vuelve a bailar un dance tradicional perdido hace más de un siglo

La Puebla de Híjar ha vuelto a ver bailar este verano una tradición que llevaba más de un siglo desaparecida. Durante las fiestas en honor a San Roque, un grupo de vecinos recuperó el dance y el 'cañoteado' que aparecen documentados en distintos escritos históricos del municipio. Este proyecto ha permitido que las cañas símbolo del pueblo vuelvan a marcar el ritmo de una celebración que forma parte de la historia local.

Mario Gros es uno de los impulsores de esta iniciativa, y explica que el origen de este dance se remonta varios siglos atrás: "El documento escrito de las letras de este dance se remontan al siglo XVIII". Los documentos describen los festejos que se celebraban en el municipio y junto a este sitúan la soldadesca como parte habitual de esas celebraciones. En uno de los testimonios más importantes se recoge la visita del duque de Híjar a sus territorios, y unido a este mismo se conserva el texto de la representación que se realizó, el cual se ha utilizado como referencia sobre aquella tradición.

Las noticias sobre este baile popular continúan durante el siglo XIX, ya que en 1885 aparece documentada una representación en honor a la Virgen del Rosario cuyo texto completo se ha podido conservar. Aun así, la tradición terminó desapareciendo según relata Gros: "Aproximadamente a finales del siglo XIX dejó de representarse porque en el pueblo ya no consta memoria oral de aquellas danzas". Ni siquiera las personas más mayores recuerdan haber sido testigos de estas representaciones, por ello apareció una importante laguna en el ámbito coreográfico de este.

Danzantes durante el 'cañoteado' de las fiestas de San Roque en La Puebla de Híjar / Pablo Ibáñez

Este vacío ha marcado el proceso actual al que se han enfrentado para recrear esta tradición cuenta el miembro de la Asociación Musical Fuera de Tono de La Puebla de Híjar: "Nuestra tarea ha sido recoger toda esta información y tratar de crear, recrear o suponer cómo podía haber sido la parte danzada". La dificultad estaba en que no constaba ninguna información ni descripción de esta parte del proyecto. El grupo recurrió entonces a los dances tradicionales de otros pueblos del Bajo Martín "tomando inspiración de localidades de la misma comarca", con referencias procedentes de Híjar, Urrea de Gaén y Albalate del Arzobispo, explica Gros.

A partir de estos modelos, los participantes crearon una propuesta propia y añadieron elementos vinculados directamente a su municipio, uno de ellos se encuentra en los instrumentos utilizados durante la danza: "Le hemos dado nuestro pequeño toque local, cambiando los habituales palos con los que se danza por cañas". Estas representan una seña de identidad de la población de Híjar, por ello, el propio impulsor evita hablar de una reconstrucción exacta. "Más que una recuperación, simplemente es un pequeño juego de recomposición y suposición", reconoce Gros.

La iniciativa comenzó, además, sin grandes pretensiones cuenta el impulsor: "Al principio se trataba de una creación por diversión, para probar". Sin embargo, el grupo terminó viendo la posibilidad de presentar el resultado durante las fiestas de San Roque y no dudó en hacerlo. "Se mantuvo más o menos en secreto, un poco secreto a voces", recuerda Gros sobre cómo se preparó la actuación que se convirtió en la sorpresa clave de la celebración. La expectación creció entre los vecinos hasta el momento de la actuación, que tuvo lugar en el entorno del arco de San Roque, donde culmina la procesión.

La respuesta superó las expectativas de todos los que llevaban tiempo preparándolo, con un recibimiento "extraordinariamente bueno", reconoce este miembro de la asociación musical. Los vecinos no dudaron en felicitar a los participantes y algunos incluso mostraron su interés en colaborar en un futuro: "Se ha ofrecido mucha gente a colaborar, pero sobre todo a formar parte del grupo de danzantes".

La Puebla de Híjar ha dado así el primer paso para convertir una tradición perdida en una nueva expresión cultural. El dance que hoy vuelve a las calles no pretende ser una copia exacta del que bailaron sus antepasados, sino una creación nacida de los documentos, la tradición de los vecinos y, sobre todo, de la voluntad de sus habitantes.