El Día del Traje Típico Ansotano protagonizará el cupón de la ONCE del 31 de agosto

El Día del Traje Ansotano protagoniza el cupón de la ONCE del lunes 31 de agosto. Cinco millones de cupones difundirán estos típicos trajes de la localidad oscense de Ansó. Blanca Alfonso, alcaldesa de Ansó, y Mª. Pilar Calvo, directora de Agencia de la ONCE en Huesca, acompañadas de Ruth Quintana, vicepresidenta del Consejo Territorial, han sido las encargadas de presentar este cupón.

Durante el acto, la alcaldesa de Ansó, Blanca Alfonso, ha manifestado estar muy agradecida a la ONCE por elegir este motivo para el cupón nacional. “Constatar que el patrimonio etnográfico que representan nuestros trajes ansotanos va a viajar, gracias a la ONCE, a todos los rincones de nuestro país, es una enorme alegría”, comentó.

“Con esta divulgación cultural de nuestro patrimonio, se pone en valor el esfuerzo que día a día y año tras año realizan un grupo de mujeres en el ropero municipal, y de hombres con la preparación de escenarios e infraestructuras necesarias, para que podamos disfrutar de la fiesta. Sin este trabajo colectivo, sería muy complicado su realización. Celebrar este día, es una forma de honrar a aquellos antepasados que se mantuvieron fieles a las costumbres tradicionales llevando el traje hasta el final de sus vidas; y, además, agradecer a sus descendientes haber guardado estas auténticas reliquias familiares. Siempre inmensamente agradecida a quienes hacen posible esta fiesta tan señalada”, añadió la alcaldesa.

Cabe recordar que Ansó celebra el último domingo de agosto el Día del Traje Típico Ansotano. Durante el mismo, sus habitantes recrean costumbres típicas y tareas cotidianas de antaño ataviados con los trajes tradicionales. Es una celebración declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional desde 2011 y, con anterioridad, Fiesta de Interés Turístico Regional desde 2002.

Una pasarela instalada en la Plaza Mayor de Ansó es el escenario del desfile de trajes, pasarela que año tras año, se ve complementada con la recreación de escenas familiares y de la vida cotidiana de antaño como el hogar, la escuela, las labores de hilado, las ceremonias religiosas como bodas, comunión y bautizos, etc.

El traje ansotano es uno de los grandes patrimonios etnográficos del Pirineo aragonés y el mejor conservado de Europa. Su variedad y su elegancia muestran una cultura material de enorme riqueza, capaz de distinguir edades, estados civiles, momentos del ciclo vital o circunstancias concretas de la vida social y religiosa.

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De origen medieval, e incluso con raíces íberas y celtas, el traje ansotano destaca por sus robustas y coloridas telas, la infinidad de motivos y detalles decorativos, sus laboriosos peinados, así como la amplia diversidad de modelos, uno para cada momento y necesidad del día a día. Toda la historia se puede visitar en el Museo del Traje, en Ansó.