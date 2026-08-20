El Hospital Ernest Lluch de Calatayud renueva y amplía distintas áreas del laboratorio

El Hospital Ernest Lluch de Calatayud está renovando el equipamiento y mejorando la distribución de varias áreas de su laboratorio, entre ellas, la zona de extracciones, gracias a una intervención que permitirá adaptar los espacios a las necesidades actuales del trabajo diario e incorporar un nuevo módulo automatizado de centrifugación.

La actuación, con una inversión de 153.163,35 euros, forma parte del contrato de suministro de materiales para Técnicas Analíticas Automáticas de Bioquímica y Serología, adjudicado a Roche Diagnostics, ha informado el Ejecutivo autonómico.

El contrato incluye reactivos, consumibles, equipamiento y la reorganización de los espacios necesarios para instalar el nuevo módulo de centrifugación.

El proyecto abarca una superficie aproximada de 210 metros cuadrados, en la primera planta del hospital. El área no crece en tamaño, pero sí lo hacen algunas de sus zonas, como el laboratorio y el espacio de extracciones, mientras que las demás se organizan de manera más funcional, logrando un mejor uso de los metros cuadrados.

Las obras se realizan en dos fases para mantener la actividad asistencial. En la primera, ya en marcha, se actúa en el área de extracciones, cuya sala pasa de unos 27 a 42 metros cuadrados.

La nueva distribución mejora la circulación de los pacientes y su privacidad. Se cuenta con el mismo número de puestos de extracción y se incorpora una segunda camilla para estudios especiales y para pacientes que necesiten una atención adaptada.

La sala de espera se mantiene, aunque con una superficie algo menor. Los dos puestos de administración se trasladan a un nuevo despacho y se crea un espacio específico para la Unidad Básica de Reproducción.

La reforma incluye también un despacho para la supervisora de Enfermería y los facultativos de Bioquímica se trasladan a una nueva sala con cuatro puestos de trabajo, ya que su ubicación actual se incorporará a la zona de trabajo del laboratorio durante la segunda fase.

Segunda fase

En la segunda fase de intervención, que finalizará durante el mes de septiembre, la zona de trabajo del laboratorio pasará de unos 86 a 108 metros cuadrados. Esta ampliación permitirá instalar el nuevo módulo de centrifugación y reorganizar el circuito de las muestras.

La centrífuga se integrará en el sistema preanalítico que gestiona las muestras de los pacientes del sector sanitario de Calatayud.

Los tubos se centrifugarán y se trasladarán automáticamente al sistema preanalítico para continuar su procesamiento.

La jefa de Laboratorio del Hospital Ernest Lluch de Calatayud, Patricia Esteve, ha explicado que esta integración permitirá reducir las tareas manuales y mejorar la eficiencia y la trazabilidad del proceso.

El laboratorio cuenta con técnicas acreditadas conforme a la norma UNE-EN ISO 15189, que reconoce su competencia técnica.

La reorganización del área de preanalítica facilitará el control de las muestras y la gestión de incidencias, y ayudará a mantener los requisitos de calidad exigidos por esta acreditación.

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La actuación incluye, asimismo, la adaptación del alumbrado mediante luminarias LED, con el consiguiente ahorro energético.