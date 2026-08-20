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Huesca optimiza su sistema de abastecimiento de agua con una nueva conexión en las balsas

La alcaldesa de Huesca ha visitado la potabilizadora para comprobar el nuevo bypass que incrementa en 15.000 metros cúbicos el agua disponible para tratar

Visita de la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, a la potabilizado.

Visita de la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, a la potabilizado. / Ayuntamiento de Huesca

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El Periódico de Aragón

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Huesca

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha visitado este jueves, junto al responsable técnico de los Servicios Generales del Ayuntamiento de Huesca, Javier Avellanas, la potabilizadora de la instalación de abastecimiento de agua existente en las balsas del CEEI para conocer el funcionamiento del nuevo bypass instalado el pasado 31 de julio, una actuación que permite disponer de 15.000 metros cúbicos más de agua para su potabilización.

Hasta ahora, la potabilizadora podía tomar agua de la balsa principal, con una capacidad de 60.000 metros cúbicos. La nueva conexión permite utilizar también la segunda balsa existente, de 15.000 metros cúbicos, por lo que la capacidad conjunta de las dos balsas que puede destinarse a la potabilización alcanza los 75.000 metros cúbicos.

De esta manera, se aprovecha mejor una infraestructura que ya existía y se gana capacidad de respuesta en el sistema de abastecimiento, al poder utilizar un volumen de agua que hasta ahora quedaba fuera del proceso de potabilización.

La actuación ha consistido en ejecutar un bypass en el sistema de conexión y bombeo de las balsas, que hace posible trabajar con ambas y gestionar la entrada de agua en función de las necesidades de cada momento.

El sistema incorpora además válvulas motorizadas que permiten controlar la distribución del agua entre las distintas conexiones. De esta forma, se amplía el margen de maniobra de la instalación y se puede adaptar su funcionamiento a las necesidades del sistema.

Hasta la ejecución de esta conexión, la balsa de 15.000 metros cúbicos ya formaba parte de las instalaciones, pero su agua no podía utilizarse para este fin.

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El nuevo bypass permite ahora aprovechar también este volumen y obtener un mayor rendimiento de las infraestructuras existentes. Las mejoras previstas en estas instalaciones contemplan también la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas para su gestión, entre ellas un sistema de realidad aumentada, que se suma a la automatización de diferentes elementos de la red.

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