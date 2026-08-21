El 30% de las administraciones de lotería de Teruel ya no son rentables, según la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Lotería (ANAPAL). La viabilidad económica de las administraciones ubicadas en la España Vaciada depende de alcanzar "al menos" unas ventas mensuales de 62.000 euros en los diferentes productos de Loterías del Estado.

Una línea roja que cada vez cuesta más superar sobre todo en las localidades más despobladas. "En municipios con 2.000 habitantes, lograr esta cifra de facturación implica que cada vecino --de cualquier edad-- invierta de media en juegos 31 euros al mes, lo que no ocurre. "Si Loterías no cambia el modelo económico, estas administraciones acabarán cerrando por inviables o traspasando el negocio", ha señalado el presidente de ANAPAL, Borja Muñiz.

En la provincia de Teruel, las administraciones de lotería sufren de lleno esta realidad. Un 30% de las administraciones turolenses se encuentran situadas en municipios con baja densidad de población. La dependencia de una población cada vez más reducida hace que alcanzar el umbral de rentabilidad sea un desafío constante, situando a estos puntos de venta en un escenario crítico de vulnerabilidad económica.

El modelo económico que emplea la Sociedad Loterías y Apuestas del Estado (Selae) para gestionar su red de ventas cuenta con más de dos décadas de antigüedad. En estos 20 años se han multiplicado los diferentes tipos de juegos y los días de sorteo, han aumentado los trámites administrativos y de seguridad, se ha exigido al lotero contar con una liquidez mínima en las administraciones y adelantar pagos, entre otros.

"Pero Loterías no ha sido capaz de adecuar el modelo de gestión al mismo tiempo que introducía nuevas exigencias que implican un aumento de los costes operativos y eso ha provocado una brecha que a día de hoy es insalvable para las administraciones situadas en los municipios más despoblados", ha denunciado Muñiz.

En 2025, ANAPAL estima que el 44% de las administraciones de Lotería ya no crecía o estaba en riesgo --afectando a 1.800 loteros-- y, de las 4.200 administraciones que hay en España, los 630 establecimientos ubicados en la conocida como España Vaciada son los que mayor riesgo inminente presentan.

Por todo ello, la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Loterías ha decidido romper relaciones con Selae después de que éste le haya manifestado su negativa a revisar las condiciones económicas de las administraciones de Lotería.

"Con esta decisión Selae está apostando contra su red de ventas. Es una actitud ilógica e incomprensible, que en cualquier empresa privada sería inviable", ha explicado Borja Muñiz. La red de administraciones de lotería, llamada básica, aporta el 77% de las ventas de la lotería.

Selae, lejos de fomentar el aumento de las ventas de la lotería, un producto con gran arraigo cultural en España, lo está tensionando. Los profesionales de la red de ventas llevan meses alertando del deterioro progresivo de la rentabilidad de las administraciones de lotería en España, según se desprende de un análisis económico realizado por ANAPAL.

Los datos reflejan una creciente presión económica para el colectivo, donde sólo un 15,5% de las administraciones considera que su negocio es rentable y con margen de crecimiento. Para ANAPAL, la combinación de estos datos apunta a un riesgo creciente para la sostenibilidad del modelo actual de administraciones de lotería, que constituye la base del sistema de distribución del juego público en España.

Para dar a conocer esta problemática y trasladarla fuera del ámbito estrictamente interno de Selae, ANAPAL ha puesto en marcha la campaña 'Sin loteros no hay lotería'. La entidad defiende así que la red de administraciones de lotería no puede seguir operando con un modelo desactualizado, mientras asume costes crecientes, nuevas exigencias operativas y una presión cada vez mayor del canal digital.

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Bajo el paraguas de esta campaña, ANAPAL ha programado una agenda de reuniones con instituciones, organizaciones empresariales y representantes públicos en Congreso y Senado, con el objetivo de seguir sumando apoyos y avanzar hacia una revisión estructural que garantice la sostenibilidad futura de las administraciones de lotería.