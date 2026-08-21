Alacón acerca a vecinos y visitantes al trabajo paleontológico con visitas a excavaciones de dinosaurios

La localidad turolense de Alacón se ha convertido esta semana en un espacio de divulgación paleontológica con el ciclo 'Dinosaurios, martillos y brochas. ¿Cómo se excava un dinosaurio?', una iniciativa que pretende acercar a adultos y niños al trabajo que desarrollan los paleontólogos y mostrar las diferentes fases que preceden al estudio de los restos fósiles.

La actividad, que comenzó el miércoles, 18 de agosto, y concluirá este domingo, ha permitido realizar visitas guiadas a excavaciones reales de dinosaurios en los yacimientos Alacón Cantera-3 y Alacón Rojo, ambos situados en este municipio. Los participantes han podido conocer de primera mano cómo se trabaja sobre el terreno y aproximarse a las tareas que forman parte de una excavación paleontológica.

El programa busca mostrar especialmente las tres fases previas del trabajo paleontológico: el descubrimiento, la excavación y la preparación de los restos fósiles. De esta forma, la iniciativa pretende explicar un proceso que habitualmente queda fuera de la visión del público y visibilizar el trabajo de los profesionales que investigan el patrimonio paleontológico de Aragón.

UNA CHARLA SOBRE LOS DINOSAURIOS DE ALACÓN

Como cierre del ciclo, este domingo tendrá lugar la charla divulgativa 'Desenterrando huesos: tesoros de Alacón', que comenzará a las 12.00 horas en la Casa de la Cultura de Alacón. La ponencia correrá a cargo de Eduardo Medrano, doctor en Geología, impulsor de la iniciativa y director de las excavaciones de dinosaurios que se desarrollan en la localidad.

La sesión permitirá conocer algunos aspectos de la paleontología de vertebrados del Cretácico Inferior en las comarcas de Andorra-Sierra de Arcos y las Cuencas Mineras. Durante la charla se explicará cómo eran los ecosistemas de esta época, qué animales los habitaban y las razones por las que sus restos han podido conservarse hasta la actualidad.

Medrano presentará además los primeros resultados obtenidos en las excavaciones desarrolladas durante el último lustro en la zona, con especial atención a los trabajos realizados en Alacón. La actividad pretende así acercar al público el conocimiento científico generado a partir de los yacimientos del municipio y explicar el valor de los restos encontrados.

DIVULGACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO

Más allá de dar a conocer el proceso de excavación, el ciclo tiene entre sus objetivos concienciar sobre la necesidad de proteger el patrimonio paleontológico y natural y dar a conocer la legislación que regula su conservación. También pretende resaltar el patrimonio paleontológico aragonés y destacar la labor de los profesionales que trabajan en este ámbito en la Comunidad.

La organización busca asimismo fomentar las vocaciones STEM entre los más jóvenes, aprovechando la situación excepcional de los yacimientos de Alacón para mostrar de una manera práctica las posibilidades que ofrecen disciplinas como la geología y la paleontología.

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La iniciativa cuenta con el apoyo del Instituto de Estudios Turolenses (IET) de la Diputación de Teruel, dentro de su convocatoria de Actividades de Difusión Cultural y Científica para este año 2026. Con este ciclo, Alacón combina investigación y divulgación para acercar a la ciudadanía un patrimonio que permite reconstruir cómo era la vida en el territorio turolense hace millones de años.