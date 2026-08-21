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Apagón en Panticosa, Sallent de Gállego y Biescas

Una avería en la subestación del Pueyo provoca la interrupción del suministro eléctrico en Panticosa, Sallént de Gállego y Biescas

El balnerario de Panticosa en una imagen de archivo.

El balnerario de Panticosa en una imagen de archivo. / El Periódico de Aragón

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

Un total de 1.554 abonados han sufrido este viernes, 21 de agosto, un corte del suministro eléctrico, que ha afectado a la zona de Panticosa, Sallént de Gállego y Biescas, en la comarca oscense del Alto Gállego.

Según ha informado el 112 Aragón, el corte se debe a una avería en la subestación del Pueyo y técnicos de eléctricas están trabajando en la zona.

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