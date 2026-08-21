La DPT destina 100.000 euros a fomentar el emprendimiento en Teruel

La Diputación Provincial de Teruel (DPT) ha abierto la convocatoria 'Emprende en Teruel', una línea de subvenciones dotada con 100.000 euros destinada a impulsar el emprendimiento, la dinamización económica y turística y el desarrollo del medio rural de la provincia. Las ayudas están dirigidas a entidades sin ánimo de lucro y se concederán mediante un procedimiento de concurrencia competitiva.

Los proyectos podrán presentarse desde este viernes, después de la publicación de la convocatoria este jueves en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel (BOPTE), y hasta el próximo 17 de septiembre. Las iniciativas deberán contar con un presupuesto subvencionable mínimo de 2.000 euros.

La convocatoria contempla entre las actuaciones subvencionables el asesoramiento técnico dirigido a personas emprendedoras, autónomos y pequeñas y medianas empresas, así como acciones de formación para el emprendimiento destinadas a jóvenes, personas desempleadas u ocupadas.

También podrán recibir apoyo las iniciativas destinadas a fomentar el espíritu emprendedor en los centros educativos y aquellas que contribuyan a dinamizar el entorno rural mediante actividades relacionadas con el turismo o el sector agroalimentario.

La DPT incluye asimismo entre las actuaciones susceptibles de recibir financiación las campañas de promoción del consumo de productos locales y de kilómetro cero, el apoyo a los multiservicios rurales y a servicios esenciales en pequeños municipios y la organización de jornadas y encuentros relacionados con la sostenibilidad, las comunidades energéticas y las oportunidades de desarrollo rural.

De este modo, la institución provincial pretende que las ayudas contribuyan no solo a la creación y consolidación de iniciativas empresariales, sino también a reforzar la actividad económica y los servicios en los municipios de menor tamaño.

La convocatoria está abierta a asociaciones empresariales, organizaciones sindicales, cámaras de comercio, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro que estén legalmente constituidas. Cada entidad podrá obtener una subvención de hasta 30.000 euros, con el límite adicional del 80% del coste total subvencionable del proyecto presentado.

La concesión de las ayudas se realizará atendiendo a diferentes criterios de valoración. Entre ellos figuran la calidad técnica de las propuestas, su impacto territorial y poblacional, la experiencia de las entidades solicitantes y su contribución a los objetivos estratégicos de la provincia.

El diputado delegado de Desarrollo Territorial de la DPT, Javier Ciprés, ha señalado que uno de los objetivos de la institución es conseguir que este tipo de proyectos se desarrollen en el mayor número posible de comarcas y que sus beneficios puedan extenderse al conjunto del territorio provincial.

"Impulsar el desarrollo económico, social y educativo en la provincia de Teruel es un reto que tenemos por delante desde esta Diputación", ha destacado Ciprés, que ha defendido la necesidad de apoyar iniciativas capaces de generar oportunidades y actividad en el medio rural turolense.

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Las entidades interesadas dispondrán hasta el 17 de septiembre para presentar sus proyectos a esta convocatoria, que busca respaldar iniciativas vinculadas al emprendimiento y a la dinamización económica de los municipios de la provincia.