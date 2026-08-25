La Asociación Contra el Cáncer subasta cinco parcelas rústicas que suman 9.388 metros cuadrados en Teruel

La Asociación Española Contra el Cáncer, a través del portal especializado Escrapalia, ha lanzado a subasta pública 9.388 metros cuadrados correspondientes a 5 parcelas rústicas para distintos usos en dos localidades de la provincia de Teruel.

En Torrijo del Campo, sale a pujas dos parcelas de monte bajo y encina de un total de 5.938 metros cuadrados, por un precio de salida de 807 euros. Su tasación es de 2.688 euros. Se ubican en Los Cerritos y Umbria del Puntal. Sus usos pueden dirigirse a agrícola de secano, y como vegetación espontánea y uso ganadero extensivo.

Por otro lado, en Fuentes Claras se subasta tres fincas de secano y regadío de un total de 3.450 metros cuadrados desde 465 euros. La tasación se sitúa en 1.549 euros. Situadas en La Somada y Prado del Ojo.

Las subastas permanecerán abiertas hasta el 15 de septiembre. Pueden participar, tras registrarse gratuitamente en Escrapalia, cualquier persona, empresa o inversor. Para pujar, deben realizar un depósito de garantía de 500 euros para cada lote, cantidad que será devuelta íntegramente en caso de no resultar adjudicatario.

Doce lotes en 10 localidades

Se enmarca en el lanzamiento a subasta de 12 lotes de parcelas rústicas de su propiedad.

Un total de 109.150 metros cuadrados de terrenos agrarios, forestales y de pastos, ubicados en diez localidades de 8 provincias españolas: Capdepera (en la Isla de Mallorca, Baleares), Castellón de la Plana y Vilafamés (Castellón), Lantadilla (Palencia), Torrijo del Campo y Fuentes Claras (Teruel), Valle de Hecho (Huesca), Fuente de Cantos (Badajoz), y Moañan y O Grove (Pontevedra)

El precio de salida conjunto asciende a 18.300 euros con lotes que aceptan pujas desde tan solo 194 hasta 5.378 euros, y descuentos que superan el 70% respecto al valor de tasación oficial.

Estas propiedades forman parte del patrimonio legado por personas que han querido contribuir a la misión de la Asociación Española Contra el Cáncer para seguir avanzando en investigación, acompañamiento y prevención del cáncer.

“Las subastas permiten optimizar el patrimonio de la Asociación Española Contra el Cáncer, y destinar recursos directos a sus programas sociales y científicos además de dar una segunda vida a tierras que pueden seguir generando valor económico y ecológico en manos de nuevos propietarios”, señala Marta Casado, responsable de Real Estate en Escrapalia Inmuebles.

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La operación puede ser de interés para agricultores y ganaderos que busquen ampliar sus explotaciones; inversores en activos rurales con bajo riesgo y alta revalorización potencial; proyectos agroecológicos, forestales o de conservación del territorio y compradores locales que deseen adquirir patrimonio rural a coste simbólico.