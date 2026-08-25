El Ayuntamiento de Huesca realiza más de 150 actuaciones para poner a punto los colegios de la ciudad

El Área de Servicios Generales del Ayuntamiento de Huesca llevará a cabo un amplio dispositivo de trabajos de mantenimiento en los colegios y escuelas infantiles públicas de la ciudad con el objetivo de que sus instalaciones estén a punto para el inicio del curso escolar en las próximas semanas. En total, está prevista la realización de más de 150 actuaciones en diferentes centros educativos, unos trabajos que se intensificarán durante los próximos días aprovechando las jornadas previas al regreso del alumnado a las aulas.

Las intervenciones responden a las necesidades detectadas en cada uno de los centros y abarcan trabajos de diversa naturaleza, pero siempre labores de mantenimiento.

Entre ellos se encuentran el traslado de materiales y mobiliario, actuaciones de albañilería, reparaciones en instalaciones eléctricas y trabajos de fontanería, así como labores de mantenimiento de desagües, sumideros y cubiertas.

A estas tareas se suman diferentes actuaciones de herrería, pintura y carpintería, además de pequeñas reparaciones y trabajos de conservación necesarios para garantizar el adecuado estado de las instalaciones educativas.

Estas actuaciones forman parte del compromiso del Ayuntamiento de Huesca con el mantenimiento de los centros educativos públicos de la ciudad.

Hasta la fecha, el Consistorio ha destinado cerca de un millón de euros a atender diferentes necesidades de los colegios y escuelas infantiles públicas oscenses. Esta cantidad corresponden a trabajos de mantenimiento de las instalaciones, así como a sufragar gastos necesarios para el funcionamiento cotidiano de los centros, entre ellos los suministros de electricidad y gas, limpieza además de otros servicios y necesidades vinculados a los edificios educativos.

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Además de las intervenciones que se concentran durante las semanas previas al comienzo del curso, el ayuntamiento desarrolla durante todo el año labores de mantenimiento en los centros educativos, aprovechando especialmente los periodos no lectivos para acometer aquellos trabajos que pueden generar mayores molestias durante la actividad escolar.