Chús Ortega y Alfredo Val recibirán el reconocimiento 'Ciudad de Tarazona 2026'

El Ayuntamiento de Tarazona ha aprobado este martes, en pleno extraordinario y por unanimidad de todos los grupos políticos y del concejal no adscrito, la concesión del reconocimiento Ciudad de Tarazona 2026 a Chús Ortega y Alfredo Val, por su trayectoria y su compromiso con la difusión y conservación de la jota aragonesa.

La concejal de Cultura, Ana Calvo, ha destacado que el galardón reconoce este año a dos personas que han dedicado años de esfuerzo y pasión a la jota, especialmente a través de su labor en la Escuela Municipal de Jota Bailada y Cantada.

"Gracias por vuestra entrega, paciencia y entusiasmo. Habéis sabido transmitir no solo los pasos, movimientos y cantos de nuestra jota, sino también el amor por una tradición que forma parte de nuestra identidad", ha señalado Calvo.

La edil ha puesto también en valor la contribución de Ortega y Val en la conservación y transmisión de este patrimonio cultural. "Vuestra labor ha contribuido a mantener viva una parte fundamental de nuestra cultura local y autonómica, acercándola a nuevas generaciones y asegurando que este valioso patrimonio continúe siendo conocido, respetado y disfrutado", ha añadido.

Por su parte, el alcalde, Tono Jaray, ha celebrado el respaldo unánime de la Corporación a la propuesta y ha felicitado a los dos galardonados por su trayectoria y por la labor desarrollada durante años.

Noticias relacionadas

"Me alegra que todos estemos de acuerdo en que sean ellos los premiados, por llevar el nombre de Tarazona a todos los lugares y por su gran trabajo en la Escuela Municipal de Jotas, potenciando nuestras tradiciones", ha manifestado el alcalde, quien ha trasladado su enhorabuena a Ortega y Val. El reconocimiento Ciudad de Tarazona 2026 se entregará el 5 de octubre durante la festividad de San Atilano.