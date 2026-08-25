Confirmado: las carreteras de Zaragoza que se arreglarán en los próximos meses

El pleno de la Diputación de Zaragoza, que se ha celebrado hoy martes en sesión extraordinaria, ha aprobado por unanimidad la licitación de 17 obras en otras tantas carreteras provinciales incluidas en el programa de actuaciones 2024-2031 de la institución. La sesión ha comenzado con un minuto de silencio por el bombero del Servicio Provincial de Extinción de Incendios de la Diputación de Zaragoza fallecido la semana pasada en el incendio de un taller en Calatorao.

Tras el visto bueno del pleno, las convocatorias saldrán a concurso público para su posterior adjudicación. Se trata de tres acondicionamientos integrales y 14 obras de refuerzo de firme. Las tres vías que se van a renovar íntegramente son la CV-607 de Castejón de Valdejasa a Tauste, la CV-817 de Maluenda a Olvés y la CV-310 de acceso a Sediles. También se sacarán a licitación obras de refuerzo de firme en 14 vías que recorren toda la provincia.

La Diputación de Zaragoza sacará a concurso próximamente el acondicionamiento integral de esas 3 carreteras provinciales por un presupuesto de siete millones de euros. Los trabajos se realizarán en un total de 18 kilómetros y se llevarán a cabo durante el año que viene y el siguiente.

ZP-1201 de Castejón de Valdejasa a Tauste

El acondicionamiento de la ZP-1201 de Castejón de Valdejasa a Tauste cuenta con un presupuesto de 3,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 16 meses. Las obras se llevarán a cabo a lo largo de casi nueve kilómetros, del punto kilométrico 9,200 al 18,115. Los trabajos consistirán en la ampliación del ancho de los carriles a 3,25 metros y los arcenes a 0,25 metros. Además, se mejorará el drenaje longitudinal y se incrementarán los radios de curva a un mínimo de 350 metros, mejorando así la visibilidad, fluidez y seguridad de la vía. También se elevará ligeramente la rasante actual de la carretera, ya que en varios puntos del trazado la rasante se encuentra por debajo de las fincas colindantes, lo que mejorará tanto la visibilidad como el drenaje longitudinal.

Finalmente, para cruzar el Barranco de Mira, se ha decidido unir las dos alineaciones rectas mediante una única curva con un radio de 800 metros, ajustando ligeramente una de las alineaciones para permitir la conexión y se construirá una nueva estructura para salvar el Barranco de Mira, con una longitud de 40 metros, formada por dos pilas y vigas prefabricadas.

ZP-4303 de Maluenda a Olvés

El acondicionamiento de la ZP-4303 de Maluenda a Olvés cuenta con un presupuesto de 2,1 millones de euros y un plazo de ejecución de 16 meses. Las obras se llevarán a cabo a lo largo de seis kilómetros, del punto kilométrico 0,400 al 6,600. Los trabajos consistirán en la ampliación de la calzada, el refuerzo del firme y la renovación de la señalización. Además se ampliará la anchura del puente sobre el río Jiloca.

ZP-4304 de acceso a Sediles

El acondicionamiento de la ZP-4304 de acceso a Sediles cuenta con un presupuesto de 1,6 millones de euros y un plazo de ejecución de 16 meses. Las obras se llevarán a cabo a lo largo de tres kilómetros. Los trabajos consistirán en la mejora del trazado de la carretera y ampliación de la calzada hasta los 7 metros, refuerzo del firme y renovación tanto de la señalización horizontal como vertical y se instalará en el tramo urbano una barrera de seguridad.

Refuerzo del firme en 14 carreteras provinciales

Asimismo, el pleno ha aprobado por unanimidad las obras de refuerzo del firme de 14 carreteras provinciales. Saldrán a licitación divididas en cinco lotes coincidiendo con las cinco zonas en las que se divide el mapa provincial de carreteras según el programa para 2024-2031. Suman un total de 68 kilómetros y un presupuesto que supera los 10 millones de euros.

Se trata de la ZP-1502 de Salvatierra a Castillonuevo, la ZP-1303 de Asín a Orés, la ZP-2502 de acceso a Fayón, la ZP-2205 de Gelsa a Alborge, la ZP-2304 de acceso a Almochuel, la ZP-2204 de acceso a Almonacid de la Cuba; la ZP-3307 de Miedes a Maninar; la ZP-3401 de Gallocanta a Tornos; la ZP-3301 de Herrera a Villar de los Navarros; la ZP-3403 de Llumes a Used; la ZP-4307 de Morata a Morés; la ZP-4505 de Monreal a Alconchel de Ariza; la ZP-4202 de acceso a Salillas y la ZP-5305 de Borja a Cunchillos.

Con la licitación de estas 17 obras, la Diputación de Zaragoza continúa cumpliendo con lo establecido en el programa de actuaciones en carreteras aprobado en 2024. Desde la puesta en marcha del programa la DPZ ha invertido más de 24 millones en la mejora de sus carreteras, a finales de 2026 se acercará a los 30 y en 2027 va a batir todos los récords con otros 20 millones en un solo ejercicio.

Adjudicadas las obras en otras cuatro carreteras

Recientemente se han adjudicado las obras de otras cuatro carreteras provinciales: la ZP-3301 de Villar de los Navarros al límite provincial con Teruel; la ZP-4502 de Torrehermosa a Santa María de Huerta; la ZP-4311 de Oseja a Calcena y la ZP-3303 de Lechón a Anento. Los trabajos comenzarán próximamente y han sido adjudicados por un presupuesto de más de 8 millones de euros.

Otros asuntos tratados en el pleno

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Además, durante la sesión de hoy ha tomado posesión el diputado del Partido Popular Ángel Noé Latorre y se ha aprobado también por unanimidad una modificación presupuestaria para el plan Agenda 2030, un paso previo a su aprobación definitiva.