Un fondo de inversión convertirá un antiguo palacio medieval en Benasque en aparcamientos de lujo

Reental, fintech líder mundial en inversión de proyectos inmobiliarios tokenizados anuncia la adquisición de un Palacio estilo Medieval en el Pirineo Aragonés por un valor de 1,5 millones de euros, y en el que invertirá otra cantidad similar para reconvertirlo en 4 apartamentos de lujo y ofrecerlo en su plataforma, permitiendo que cualquier inversor de todo el mundo pueda participar en él.

Casa Anglada es una vivienda palaciega del siglo XVI ubicada en el casco histórico de Benasque, en pleno corazón del Valle de Benasque (Pirineo aragonés), uno de los enclaves de montaña más exclusivos y con mayor proyección turístico-residencial del norte de España.

El proyecto se sitúa en un entorno con escasez estructural de producto singular y de alto valor patrimonial, impulsada por la creciente demanda de segunda residencia premium en el Pirineo aragonés, tanto por parte de compradores nacionales como de inversores internacionales atraídos por el binomio esquí (Cerler) - montaña y naturaleza en verano. Esto hace que estas viviendas no tengan temporada alta y baja, ya que es demandada en prácticamente todos los meses del año.

Una vez ejecutado el proyecto, en un plazo estimado de 12 meses, Casa Anglada se consolidará como un conjunto residencial de 4 apartamentos de lujo diferenciados, manteniendo el carácter arquitectónico protegido de la vivienda palaciega del siglo XVI y adaptándolo a los estándares actuales de habitabilidad y confort del mercado residencial de montaña de Benasque.

La estimación de rentabilidad para los inversores es de un 15% para los inversores más fieles de Reental, y de entre un 11% y un 12% para el resto de los inversores.

Noticias relacionadas

Para Eric Sánchez, fundador y CEO de Reental, “esta inversión supone una apuesta por Aragón, por Huesca, y por Benasque en particular. Siento un gran cariño por este territorio, donde jugué en mis años como profesional del baloncesto. Pero es que, además, Benasque se ha consolidado como uno de los mercados de montaña más sólidos de España impulsados por la doble temporada, esquí en invierno, y montaña y naturaleza en verano. Una oportunidad que no podíamos perder y ofrecer a nuestros inversores de Reental”.