La Morisma de Aínsa reivindica en La Aljafería su papel como patrimonio aragonés antes de su representación

La Morisma de Aínsa ha presentado este martes, 25 de agosto, en el Palacio de La Aljafería su próxima edición, que se celebrará el próximo sábado, 29 de agosto, a las 22.30 horas en la plaza Mayor de la localidad oscense. La representación histórica, organizada por la Asociación Cultural de La Morisma de Aínsa, volverá a reunir a vecinos, voluntarios y participantes para recrear una tradición vinculada a la historia y a la identidad del Sobrarbe y de Aragón.

La presentación ha contado con la participación de la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro; el alcalde de Aínsa, Enrique Pueyo; la presidenta de la Asociación de La Morisma, Isabel Bergua; y representantes municipales y de la comarca del Sobrarbe, además de integrantes de la propia representación. "Es un honor para esta institución recoger la presentación de una de las representaciones históricas más legendarias para nuestra identidad aragonesa", ha señalado Navarro, quien ha destacado el trabajo que cada dos años realizan actores, voluntarios y vecinos para hacer posible la puesta en escena. En este sentido, ha incidido en que las Cortes continuarán respaldando una celebración que ha definido como "patrimonio vivo" y "legado histórico de Aragón".

Una tradición entre la historia y la leyenda

La Morisma representa el enfrentamiento entre moros y cristianos y está vinculada a la tradición legendaria de la conquista de Aínsa y a los relatos sobre los antiguos reyes de Sobrarbe. La tradición sitúa el episodio en torno al año 724 y cuenta que una cruz apareció sobre una carrasca, señal que habría dado fuerza a las tropas cristianas para imponerse a las musulmanas. Durante la presentación se ha incidido en la diferencia entre el hecho histórico y la construcción legendaria que ha llegado hasta la actualidad.

Precisamente, Pueyo ha explicado que el valor de la celebración reside en cómo una historia convertida en leyenda ha pasado de generación en generación hasta integrarse en la memoria colectiva de Aínsa. La representación tiene asimismo una importante vinculación con la literatura medieval, especialmente con la épica y el romancero, así como con el teatro religioso y popular. Se trata de una obra de carácter popular que durante siglos se transmitió fundamentalmente por vía oral, hasta que fue recogida por escrito en el siglo XX. Su singularidad se encuentra también en que son los propios habitantes de Aínsa y de localidades próximas quienes mantienen viva la representación.

Así, la Plaza Mayor se transforma en el escenario de una obra en la que participan vecinos de diferentes generaciones, encargados de interpretar a moros, cristianos, reyes, embajadores, soldados, pastores y otros personajes.

Seis ediciones en formato nocturno

La edición de 2026 será la sexta que se celebra en formato nocturno. La representación comenzará a las 22.30 horas del sábado 29 de agosto y aprovechará la iluminación de la plaza Mayor. El aforo estará limitado a la capacidad de la plaza y las entradas para las gradas están disponibles a través de la página web de La Morisma. Las sillas se pondrán a la venta en taquilla a partir de mañana, miércoles 26 de agosto.

La asociación cultural ha preparado además un programa de actividades que se extenderá durante todo el fin de semana, del 28 al 30 de agosto, con propuestas destinadas a recrear el ambiente medieval en el casco histórico de Aínsa. Entre ellas figuran un mercado y campamento medieval, un torneo a caballo, música coral, talleres y demostraciones artesanales, combates escénicos a pie de calle y diferentes actividades teatrales para todos los públicos.

500 vecinos y 150 voluntarios

La dimensión de la celebración queda reflejada en las cifras facilitadas por la Asociación. Alrededor de 500 vecinos de Aínsa y localidades de la comarca participan en la gran representación de la Plaza Mayor, mientras que unas 150 personas, entre voluntarios y técnicos, trabajan para que el espectáculo pueda desarrollarse. La organización estima que alrededor de 1.000 personas siguen cada edición de la representación.

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La Morisma cuenta además con una trayectoria de décadas de recuperación y celebración continuada y está reconocida desde hace 28 años como fiesta de interés turístico en Aragón. La Asociación ha reivindicado durante la presentación el carácter colectivo de una tradición que no depende de profesionales, sino de la implicación de los vecinos y de la voluntad de transmitirla a las nuevas generaciones.