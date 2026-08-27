Piden la suspensión de un festival de música en Baldellou (Huesca) por riesgo de incendios
La Organización Sindical de Trabajadores de Aragón (OSTA) solicita que se revisen las condiciones de seguridad y capacidades de prevención del Own Spirit Festival para garantizar la seguridad de este espacio natural
El sindicato OSTA rechaza la celebración de un festival de músico en el embalse de Santa Ana en Baldellou por riesgo de incendios. Desde la Organización Sindical de Trabajadores de Aragón señalan que la reunión de alrededor de 4.000 personas en torno a este espacio natural rodeado de una gran cantidad masa forestal supone un peligro.
Además, OSTA recuerda que este municipio ya fue testigo de uno de los peores incendios del verano, afectando a unas 4.000 hetáreas en la comarca de La Litera. "Consideramos irresponsable permitir que se realicen esta clase de eventos, dada la experiencia del verano, en el que los bomberos y bomberas forestales han sufrido jornadas extenuantes que han provocado un agotamiento mental y físico en las plantillas, la cual ha sido una de las razones por las cuales se encuentran en situación de huelga indefinida en la actualidad", afirman en un comunicado oficial.
Por ello desde la entidad exigen que se revise la capacidad de protección por parte de la organización del festival. "Solicitamos una aclaración sobre las medidas adicionales planificadas para atender el evento en términos de prevención, extinción o evacuación de las personas allí congregadas, ya que esta información no se ha esclarecido, lo cual consideramos un error dada la situación de riesgo planteada", apuntan desde el sindicato.
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