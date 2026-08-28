Huesca premiará a la mejor palmera de mantequilla de España

Huesca celebrará el próximo 18 de octubre la segunda edición del Concurso de la Mejora Palmera de Mantequilla de España. El certamen, convocado por el Ayuntamiento de Huesca, contará con las categorías de Mejor Palmera de Mantequilla y Mejor Palmera de Mantequilla de Chocolate, cada una de ellas dotada con un premio de 1.500 euros.

El concurso está abierto a establecimientos de pastelería, panadería y afines de toda España que cuenten con obrador para la producción y elaboración propia y con punto de venta o recogida en territorio nacional.

Las inscripciones podrán realizarse desde este sábado 29 de agosto hasta las 14.00 horas del 9 de octubre a través de la sede electrónica municipal o mediante el formulario habilitado por la organización. Cada establecimiento podrá competir en una o en las dos categorías y deberá presentar seis palmeras por cada categoría, que deberán cumplir las condiciones establecidas cuanto a ingredientes, dimensiones, peso, elaboración y presentación.

En la categoría tradicional, la mantequilla deberá ser la única materia grasa utilizada y no podrán usarse margarinas, otras grasas, especias, 'toppings' ni rellenos. En el caso de las palmeras de chocolate, tendrán que respetar esos mismos requisitos y estar bañadas únicamente con coberturas puras elaboradas con derivados del cacao.

Las elaboraciones serán entregadas el domingo 18 de octubre, entre las 8.00 y las 10.00 horas, en el lugar de celebración del concurso, y posteriormente serán colocadas en cajas iguales para garantizar la imparcialidad en la valoración.

El jurado, compuesto por cinco profesionales del sector, degustará las elaboraciones a ciegas entre las 11.30 y las 13.00 horas, evaluando aspectos como el sabor, el hojaldrado, el crujiente, el caramelizado, la uniformidad de la pieza, su presentación y aspecto general.

En la categoría de chocolate también se tendrá en cuenta el equilibro entre la masa y la cobertura y la calidad del baño de chocolate empleado.

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Los ganadores se darán a conocer en una gala prevista para el domingo 18 de octubre a las 20.00 horas en el Salón Azul del Casino de Huesca. Según el Ayuntamiento de Huesca, en la primera edición la pastelería ganadora fue Tolosana, que llegó a cuadruplicar posteriormente las ventas de este producto.