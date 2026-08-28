Vecinos de Huesca reclaman carreteras más seguras: "No aceptamos más anuncios, promesas, estudios ni aplazamientos"

Representantes de plataformas y movimientos ciudadanos que reivindican unas carreteras dignas en la provincia de Huesca han acordado unir fuerzas y poner en marcha un calendario conjunto de acciones reivindicativas.

En el encuentro han participado representantes de los movimientos sociales y por unas carreteras dignas y de las plataformas vinculadas a las carreteras A-125, A-1239, A-130, A-131, A-2214, A-2605 y A-2609, así como del Valle de Vió y de numerosas vías de distintas comarcas altoaragonesas que sufren "graves deficiencias de conservación, seguridad y mantenimiento".

La reunión ha servido para constatar que el deterioro de las carreteras no constituye un problema aislado de una localidad o de una Comarca, sino una situación generalizada que afecta al conjunto de la provincia.

"Firmes degradados, baches, estrechamientos, falta de arcenes, señalización insuficiente, trazados peligrosos y años de retrasos en las actuaciones comprometidas forman parte de una realidad que vecinos, trabajadores, transportistas, agricultores, ganaderos, empresarios y servicios públicos padecen diariamente", han asegurado.

Las plataformas han acordado desarrollar acciones reivindicativas en distintos puntos del Alto Aragón, que serán concretadas en su momento, porque "la paciencia de la provincia se ha agotado".

"No aceptamos más anuncios, promesas, estudios ni aplazamientos. Queremos carreteras seguras, inversiones suficientes, proyectos con plazos concretos y obras que comiencen y terminen", han remarcado, a la vez que han considerado "inadmisible que, en pleno siglo XXI, miles de habitantes tengan que desplazarse diariamente por carreteras que no reúnen unas condiciones mínimas de seguridad", en una situación que aumenta el riesgo de accidentes, dificulta el acceso a centros sanitarios y educativos, perjudica la actividad económica y limita las oportunidades de desarrollo de amplias zonas rurales.

Carreteras como servicio público

Las plataformas han recordado también que disponer de buenas comunicaciones "no es un privilegio", sino "un derecho básico y una condición imprescindible para garantizar la igualdad territorial". "Una carretera digna permite acudir con seguridad al trabajo, al instituto, al hospital o al centro de salud. También permite que lleguen las ambulancias, los bomberos, los servicios de emergencia, las mercancías y las oportunidades económicas", han subrayado.

Los colectivos han criticado que "la falta de inversión y mantenimiento está contribuyendo directamente a la despoblación" y que, mientras se anuncian estrategias contra el reto demográfico, muchos territorios continúan soportando infraestructuras deterioradas que dificultan la instalación de empresas, encarecen los desplazamientos y reducen la calidad de vida de sus habitantes.

UNIDAD PROVINCIAL

Las plataformas han manifestado su voluntad de actuar con unidad, continuidad y firmeza, superando los límites municipales y comarcales, y han advertido: "No vamos a permitir que se enfrente a unos territorios con otros ni que las actuaciones urgentes se conviertan en una competición entre carreteras".

"La provincia necesita una planificación seria, presupuesto suficiente y un programa extraordinario de mejora y conservación de su red viaria", han agregado.

Así, estas plataformas y movimientos exigirán a las administraciones competentes un plan extraordinario y urgente de inversión en las carreteras de la provincia de Huesca y partidas presupuestarias "suficientes, finalistas y ejecutables".

A ello han sumado un calendario público de actuaciones, con proyectos, importes y plazos concretos, la reparación inmediata de los tramos que presentan mayores riesgos para la circulación y la mejora integral de firmes, trazados, arcenes, señalización y elementos de seguridad.

También han pedido transparencia sobre el grado de ejecución de las inversiones anunciadas, reuniones periódicas de seguimiento con las plataformas ciudadanas y los territorios afectados y la consideración de las carreteras rurales como infraestructuras esenciales para combatir la despoblación y garantizar la cohesión territorial.

Los colectivos han hecho asimismo un llamamiento a ayuntamientos, comarcas, asociaciones, organizaciones económicas y sociales y, especialmente, a toda la ciudadanía de la provincia para que se sume a las próximas movilizaciones.

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"Si las administraciones no escuchan, la provincia se hará escuchar", han concluido, a la vez que han reiterado que mantendrán una posición abierta al diálogo, pero que ya no admitirán nuevas promesas sin respaldo presupuestario, fechas concretas y ejecución real.