La artesanía de autor será la novedad en la Feria de Muestras de Calatayud
La Asociación Amata se encargará de la selección de creadores y la organización de talleres infantiles en la cita zaragozana que se celebrará del 5 al 8 de septiembre
La 41 edición de la Feria de Muestras de Calatayud (Zaragoza) tendrá como novedad una zona de artesanía de autor. Amata, la asociación de artesanos que en años anteriores ha organizado varias ferias en las calles de la localidad bilbilitana, se encargará de la selección de los artesanos y la organización de los talleres participativos para niñas y niños.
Del 5 al 8 de septiembre se podrá adquirir auténtica artesanía en las casetas que se montarán en la zona al aire libre del recinto ferial de Calatayud. Esta es una de las pocas ferias en las que se vende artesanía con la garantía de que todos los productos están hechos a mano por las mismas personas que atienden en sus puestos.
Los artesanos están cuidadosamente seleccionados, para que haya piezas para todos los gustos y edades. No sólo expondrán y venderán sus creaciones, sino también podrán explicar e incluso enseñar, cómo han hecho sus piezas y darán a conocer las técnicas o herramientas que emplean y también se podrán hacer encargos especiales. A todos los artesanos les encanta su oficio y quieren compartir su entusiasmo los potenciales clientes.
Mientras los padres pasean por los puestos, los niños pueden hacer sus propias piezas de artesanía en uno de los talleres o divertirse con los juegos de mesa. El programa de los talleres se encuentra en esta dirección web.
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