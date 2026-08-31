El Ayuntamiento de Calatayud rechaza las rebajas fiscales propuestas por el PSOE

El pleno extraordinario celebrado hoy en el Ayuntamiento de Calatayud ha rechazado, con los votos del PP, las propuestas presentadas por el PSOE para rebajar la presión fiscal que soportan los vecinos del municipio.

El partido socialista ha informado este lunes de que las medidas contemplaban una reducción del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), del Impuesto de Vehículos y de distintas tasas y precios públicos, pero ninguna de ellas será incorporada a las ordenanzas fiscales que regirán en 2027.

La portavoz municipal del PSOE, Sandra Marín, ha lamentado el rechazo de sus propuestas, que, según ha defendido, no perseguían un enfrentamiento partidista, sino beneficiar directamente a los vecinos.

Marín ha sido crítica con la gestión económica que, a su juicio, realiza el PP al frente de la Hacienda municipal, a la que ha acusado de incrementar progresivamente la deuda y el déficit del ayuntamiento sin que, según ha advertido, esta situación tenga consecuencias visibles a corto plazo.

La edil socialista ha explicado que su formación pretendía marcar un "punto de inflexión" en las cuentas municipales de cara a 2027 y ha insistido en que su propuesta partía de la voluntad de diálogo, en un municipio que, ha recordado, agrupa a más de 19.000 habitantes.

Marín ha reconocido la polarización que atraviesa la vida política española, pero ha defendido que los ayuntamientos deben concebirse como espacios de resolución de problemas y de apoyo a las familias, y no como escenarios de confrontación.

En este sentido, ha subrayado la importancia de impulsar iniciativas que ayuden a fijar población y actividad económica en el medio rural, un entorno que, a su parecer, se ve amenazado por las dinámicas propias de las ciudades.

La portavoz socialista ha reiterado su compromiso de continuar presentando propuestas orientadas a mejorar la vida de los vecinos de Calatayud y ha reclamado al alcalde, José Manuel Aranda (PP), un cambio de actitud que permita poner en marcha políticas de protección hacia la ciudadanía del municipio.