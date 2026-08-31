Corte en la carretera TE-V-1001 a Celadas: fecha, duración y tramos

Un tramo de la carretera TE-V-1001 a Celadas quedará cortada totalmente al tráfico rodado desde este martes, 1 de septiembre, y durante casi dos meses, para acometer obras de mejora.

El corte se producirá entre los puntos kilométricos 8+000 y 9+000, desde este 1 de septiembre hasta el 24 de octubre de este año. Este tramo no afecta al acceso a la población de Concud.

Se establecerá tráfico alternativo por la Carretera TE-V-1001 de Celadas a la A-23 (Cella) y por la A-23 a Teruel, han informado desde el Servicio de Vías y Obras de la Diputación Provincial de Teruel.