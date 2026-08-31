Corte en la carretera TE-V-1001 a Celadas: fecha, duración y tramos
La Diputación Provincial de Teruel acometerá obras de mejora en un tramo de la carretera TE-V-1001, que permanecerá cerrado al tráfico hasta el 24 de octubre
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Un tramo de la carretera TE-V-1001 a Celadas quedará cortada totalmente al tráfico rodado desde este martes, 1 de septiembre, y durante casi dos meses, para acometer obras de mejora.
El corte se producirá entre los puntos kilométricos 8+000 y 9+000, desde este 1 de septiembre hasta el 24 de octubre de este año. Este tramo no afecta al acceso a la población de Concud.
Se establecerá tráfico alternativo por la Carretera TE-V-1001 de Celadas a la A-23 (Cella) y por la A-23 a Teruel, han informado desde el Servicio de Vías y Obras de la Diputación Provincial de Teruel.
- La empresa familiar aragonesa que ha conquistado a Jorge Lorenzo e Ilia Topuria vendiendo 80 millones de patatas: 'El éxito es rodearse de buenos agricultores
- El refugio de Bertín Osborne en Aragón: un pueblo con restos romanos que eligió para celebrar un hito importante en su carrera
- Un irlandés elogia las autopistas de España a su paso por Zaragoza y se lleva el halago de Óscar Puente: 'Está claro que los de afuera valoran mejor lo que tenemos
- El incendio de Las Peña de Riglos pone en jaque un proyecto turístico de la familia de los ositos Haribo
- ¿Qué votarían hoy los aragoneses en unas hipotéticas elecciones generales?
- Zaragoza suma otro céntrico parque en un pasaje escondido de la ciudad: fue una antigua necrópolis islámica
- El obrador del barrio de Torrero cambia de manos tras más de 40 años: 'Ya era hora de perseguir nuestros sueños
- Aragón se convierte en la tierra con más huevos de España: casi 8 millones al día