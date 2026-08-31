La Feria de Oportunidades de Teruel vuelve a salir a la calle con descuentos de hasta el 80%

El Ayuntamiento de Teruel vuelve a colaborar en la Feria de las Oportunidades que se celebrará este sábado 5 de septiembre en la calle y Plaza de San Juan de la capital y que este año alcanza su vigesimoterceraedición. La Feria está organizada por las tres asociaciones de comerciantes, industriales y profesionales de Teruel, Centro Comercial Abierto, ASEMPAZ y ACES Teruel y también cuenta con la colaboración de Caja Rural de Teruel, y la Cámara de Comercio de Teruel.

Este sábado 30 participantes saldrán a la calle a vender productos con atractivos descuentos para dar salida al género acumulado de temporadas anteriores y generar así liquidez para afrontar nuevos pagos. El horario será de 10:00 a 20:00 horasininterrumpidamente y estarán representados los distintos sectores de actividad económica de toda la ciudad, lo que hace que resulte un mix comercial muy atractivo para los clientes en un formato distendido. Cada año se incorporan nuevos establecimientos al evento, con lo que se mejora la oferta y la variedad de productos a muy buen precio, alcanzando descuentos de hasta el 80%.

En la rueda de prensa de presentación de la Feria, la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha animado a los turolenses a aprovechar esta cita y a apostar por el comercio de la ciudad. Buj ha destacado que la Feria de las Oportunidades se ha convertido en una cita esperada cada inicio de septiembre, con miles de personas que acuden en busca de las ofertas que los establecimientos turolenses ponen a su disposición.

“Si algo lleva 23 años haciéndose, es porque es un modelo de éxito, sin ninguna duda”, ha señalado la alcaldesa, quien también ha querido reconocer el trabajo de las asociaciones de comerciantes y de todos los empresarios que mantienen sus negocios abiertos en la ciudad y que, con su actividad, contribuyen a la riqueza y al dinamismo de Teruel.

Buj ha agradecido además a los comerciantes y a las asociaciones su compromiso con la ciudad y su capacidad para llenar de actividad las calles del centro histórico y ofrecer un buen servicio a los ciudadanos.

Girón: “El Ayuntamiento de Teruel piensa más que nunca en local”

El concejal de Desarrollo Económico, Luis Girón, ha puesto el acento en el respaldo del ayuntamiento al comercio de proximidad y en la importancia de esta feria para los pequeños negocios. Girón ha afirmado que “el ayuntamiento de Teruel piensa más que nunca en local” y ha defendido el valor de los pequeños comercios y negocios para la fortaleza económica de la ciudad.

El concejal ha explicado que la Feria de las Oportunidades adquiere especial importancia en estas fechas, tras el periodo vacacional de agosto y ante el inicio del nuevo curso. La iniciativa ofrece a los autónomos una vía para dar salida a los productos que no han tenido la venta prevista y convertir ese stock en liquidez, lo que les permite afrontar pagos y adquirir nuevos productos para las próximas temporadas. Girón ha destacado que esta función convierte la feria en “una gran ayuda” para el comercio local y ha subrayado que su continuidad durante 23 ediciones demuestra que se trata de una iniciativa consolidada.

El responsable municipal de Desarrollo Económico también ha puesto en valor otras medidas de apoyo al comercio. En este sentido, ha recordado que el pasado 26 de agosto se presentó la campaña de Volveremos y ha destacado la respuesta obtenida por la campaña de Vuelta al Colegio, dotada con 81.000 euros. En sus primeros días se registraron 900 operaciones, con una acumulación de 23.000 euros y compras por un importe aproximado de 115.000 euros, datos que, a su juicio, reflejan el buen funcionamiento de la iniciativa y su repercusión tanto para los comerciantes como para los ciudadanos.

Girón ha defendido asimismo que Teruel ofrece oportunidades para emprender gracias al crecimiento de la población y a la necesidad de nuevos servicios. Entre los factores que pueden favorecer ese crecimiento ha citado la llegada del Grado de Medicina al nuevo Hospital Obispo Polanco y el aumento del número de estudiantes, elementos que, según ha señalado, permitirán ampliar el mercado potencial para los negocios de la ciudad.

Durante su intervención, el concejal ha trasladado también el apoyo del ayuntamiento al comercio de Ceuta ante las pérdidas que está afrontando y ha reclamado respaldo para los autónomos y comerciantes afectados hasta recuperar la normalidad.

Una feria multisectorial con 30 establecimientos

La representante de ACES Teruel, María Parrilla, ha destacado la consolidación de la Feria de las Oportunidades después de 23 ediciones y su papel como herramienta de dinamización económica y comercial. Ha señalado que la iniciativa permite reunir en un mismo espacio a establecimientos de distintos sectores y acercar sus productos tanto a los turolenses como a visitantes y turistas.

En esta edición participarán 30 establecimientos, junto a dos ONG, con presencia de sectores como moda, calzado, complementos, automoción, moda infantil, productos para bebés, lencería, artesanía, flores y decoración. Además, se incorporan dos nuevos establecimientos a la feria.

Parrilla ha explicado que los descuentos alcanzarán el 80 % y que el final de la temporada de rebajas ofrece a los comercios una oportunidad para dar salida al stock restante y disponer de espacio para las nuevas colecciones de otoño.

El gerente de Centro Comercial Abierto, Rodolfo Pangua, ha señalado que la Feria de las Oportunidades constituye uno de los eventos comerciales con mayor éxito de la ciudad. Ha explicado que permite a los establecimientos dar salida al stock que no se ha vendido, generar liquidez y afrontar los pagos asociados a las nuevas temporadas. También se ha sumado al mensaje de apoyo al comercio de Ceuta.

Pangua ha valorado además de forma positiva la evolución del verano turístico, aunque ha considerado prematuro realizar un balance definitivo. Tras un inicio más flojo, ha señalado una mejor evolución en julio y una afluencia turística notable desde finales de ese mes y durante agosto.

El director de zona de Caja Rural de Teruel, Rubén Aguilar, ha reafirmado el compromiso de la entidad con el comercio local y ha destacado la colaboración con las asociaciones y las instituciones para favorecer la dinamización comercial. También ha recordado el reciente lanzamiento del plan “Autónomos Fuera de Serie”, que ofrece un servicio integral de apoyo a los trabajadores autónomos.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Teruel, Antonio Santaisabel, ha insistido en la importancia del asociacionismo empresarial y ha animado a los comercios que todavía no forman parte de alguna de las tres asociaciones organizadoras a incorporarse a ellas. También ha invitado a los turolenses a acudir a la feria y ha destacado la calidad de los productos que se pueden encontrar a precios reducidos. La Cámara de Comercio mantiene su apoyo a la iniciativa a través de un programa dirigido al comercio minorista.

La Feria de las Oportunidades volverá así este sábado a la calle y la plaza de San Juan como una cita consolidada para el comercio turolense, con una amplia oferta, precios especiales y una invitación a los ciudadanos a realizar sus compras en los establecimientos de la ciudad.