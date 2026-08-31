Este pueblo de Zaragoza volverá a reunir a más de 200 danzantes en su tradicional Dance del Paloteo

Longares recuperará este miércoles, 2 de septiembre, su tradicional Dance del Paloteo, una celebración declarada Fiesta de Interés Turístico de Aragón en 2005 que reunirá a unos 220 danzantes durante la procesión por las calles de este municipio zaragozano.

Según ha informado el Ayuntamiento de Longares este lunes, el acto comenzará a las 18.00 horas, tendrá un recorrido de unos 400 metros, con salida y llegada en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, y su duración aproximada será de una hora.

El origen del Dance del Paloteo se remonta a 1668, cuando llegaron a la localidad las reliquias de los santos mártires Vicente y Gonzalo, adquiridas en Roma por el eclesiástico Diego Escolano, hijo adoptivo de Longares.

Según la tradición, los vecinos salieron a recibirlas y comenzaron a bailar espontáneamente durante su traslado hasta la iglesia.

Los danzantes, que se organizan en grupos de cuatro, visten pantalón o falta azul marino, camisa blanca, faja roja y cachirulo rojo y negro, y portan dos palos de madera de carrasca de unos 50 centímetros.

El paloteo es acompañado desde hace años por la música de la Banda de Almonacid de la Sierra y algunos vecinos que se suman a ella.

Cuando finaliza el recorrido, se hace el silencio durante unos segundos, que se ve interrumpido por una voz anónima que grita "¡Viva San Vicente y San Gonzalo!" o "¡Viva la Virgen de la Puerta!".

El alcalde de Longares, Miguel Jaime Angós, ha destacado que el Paloteo es "la seña de identidad más representativa" del municipio y ha señalado que mantiene su sentido dentro de la procesión, por lo que no participa en exhibiciones fuera de la localidad.

Noticias relacionadas

El Dance volverá a celebrarse el 8 de septiembre, a las 18.00 horas, con motivo de la festividad de la Virgen de la Puerta.