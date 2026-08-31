Este pueblo de Zaragoza volverá a reunir a más de 200 danzantes en su tradicional Dance del Paloteo
El Dance del Paloteo, con origen en 1668, recupera su tradición este miércoles con un recorrido de 400 metros por las calles de Longares
Longares recuperará este miércoles, 2 de septiembre, su tradicional Dance del Paloteo, una celebración declarada Fiesta de Interés Turístico de Aragón en 2005 que reunirá a unos 220 danzantes durante la procesión por las calles de este municipio zaragozano.
Según ha informado el Ayuntamiento de Longares este lunes, el acto comenzará a las 18.00 horas, tendrá un recorrido de unos 400 metros, con salida y llegada en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, y su duración aproximada será de una hora.
El origen del Dance del Paloteo se remonta a 1668, cuando llegaron a la localidad las reliquias de los santos mártires Vicente y Gonzalo, adquiridas en Roma por el eclesiástico Diego Escolano, hijo adoptivo de Longares.
Según la tradición, los vecinos salieron a recibirlas y comenzaron a bailar espontáneamente durante su traslado hasta la iglesia.
Los danzantes, que se organizan en grupos de cuatro, visten pantalón o falta azul marino, camisa blanca, faja roja y cachirulo rojo y negro, y portan dos palos de madera de carrasca de unos 50 centímetros.
El paloteo es acompañado desde hace años por la música de la Banda de Almonacid de la Sierra y algunos vecinos que se suman a ella.
Cuando finaliza el recorrido, se hace el silencio durante unos segundos, que se ve interrumpido por una voz anónima que grita "¡Viva San Vicente y San Gonzalo!" o "¡Viva la Virgen de la Puerta!".
El alcalde de Longares, Miguel Jaime Angós, ha destacado que el Paloteo es "la seña de identidad más representativa" del municipio y ha señalado que mantiene su sentido dentro de la procesión, por lo que no participa en exhibiciones fuera de la localidad.
El Dance volverá a celebrarse el 8 de septiembre, a las 18.00 horas, con motivo de la festividad de la Virgen de la Puerta.
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