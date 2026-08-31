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La Virgen de Torreciudad regresará a su ermita el 5 de septiembre después de más de 50 años

El obispo de Barbastro-Monzón anuncia el retorno temporal de la imagen y asegura que pondría su cargo a disposición si se acordara que no permaneciera allí

El obispo de Barbastro-Monzón, Ángel Pérez Pueyo, durante una homilía.

El obispo de Barbastro-Monzón, Ángel Pérez Pueyo, durante una homilía. / EL PERIÓDICO

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El Periódico de Aragón

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Huesca

La imagen original de Nuestra Señora de los Ángeles de Torreciudad regresará el próximo 5 de septiembre a su antigua ermita-santuario, después de más de medio siglo fuera de este espacio. Así lo ha anunciado el obispo de Barbastro-Monzón, Ángel Pérez Pueyo, en un comunicado dirigido a los fieles de la diócesis con motivo de la 47ª Romería de Vírgenes de Ribagorza y Sobrarbe. “Después de más de cincuenta años, nuestra Madre retorna a casa”, señala el prelado, que ha invitado a los vecinos a participar en una jornada en la que la talla permanecerá en la ermita durante ese día.

En su escrito, Pérez Pueyo ha reiterado además la postura de la diócesis sobre el futuro de la imagen y ha defendido que permanezca de forma definitiva en la ermita. “No pedimos privilegios. Pedimos que la Madre permanezca en su casa de siempre”, afirma. El obispo añade que no descarta poner su cargo a disposición si finalmente se adoptara una solución que, a su juicio, privara a la diócesis de la talla. “Tened por seguro que vuestro pastor nunca firmaría ese improbable expolio a vuestra dignidad. Pondría en tal caso mi cargo a disposición por lealtad a nuestro pueblo”, sostiene. Asimismo, recuerda que la diócesis ha solicitado al papa León XIV que Torreciudad sea reconocido como santuario internacional dependiente directamente de la Santa Sede.

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